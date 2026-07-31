El Gobierno estima un ritmo de 150 retornos por minuto a Marruecos desde Ceuta

1108274.1.260.149.20260731144329 Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha informado este viernes de que unas 150 personas por minuto están retornando desde Ceuta hacia Marruecos a través de la frontera del Tarajal, dentro del dispositivo activado tras la entrada masiva registrada desde la madrugada de este jueves.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Ceuta, más de 25.000 personas habían abandonado la ciudad en dirección a Marruecos hasta las 13.00 horas de este viernes.

Las estimaciones oficiales sitúan en aproximadamente 50.000 las personas que han accedido de forma irregular a Ceuta desde el inicio del episodio migratorio, una cifra que convierte esta crisis en una de las de mayor magnitud registradas en la ciudad autónoma.

El operativo de retorno continúa desarrollándose en la frontera del Tarajal, aunque persiste el goteo de entradas a nado y bordeando el espigón.