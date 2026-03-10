El Gobierno evacúa a casi 6.000 españoles hasta el día de hoy por la guerra en Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formació - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado que cerca de 6.000 españoles han sido evacuados de Oriente Próximo tras el inicio de la guerra en Irán, a la vez que ha confirmado que "siguen abiertas" todas las operaciones de evacuación de compatriotas "por todas las vías posibles".

El ministro ha informado que al inicio del conflicto había 31.000 españoles en la región, de los cuales, hasta la cifra de ayer, habían llegado a España 5.685 repatriados. Además, Albares ha indicado que en el día de hoy llegarán unos 300 más y la cifra alcanzará 6.000 españoles evacuados.

"Nuestro objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee y desde luego no vamos a dejar a ningún español atrás", ha señalado el jefe de la diplomacia española en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.