El Gobierno evita pronunciarse sobre la sentencia contra el fiscal general hasta conocer el contenido de la misma

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha querido pronunciarse sobre la sentencia contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, aduciendo que la publicación del contenido de la misma se ha producido minutos antes de iniciar la comparecencia y por tanto no han tenido tiempo de leerla.

Alegría ha eludido hacer por el momento una valoración, a la espera de poder leerla y conocer el contenido de la misma. "Lo prudente y lo sensato", ha dicho, es poder estudiarla para hacer una "valoración oportuna".

Ante la insistencia de los periodistas en conocer si el Gobierno se mantiene en su postura de que respeta pero no comparte la decisión del Supremo, la ministra ha insistido en que "sería imprudente y osado" hacer ningún tipo de análisis sin haber tenido tiempo antes de leer la sentencia.

"Casi la hemos conocido cuando estábamos bajando las escaleras hasta esta rueda de prensa y por tanto no hemos tenido tiempo de leerla", ha trasladado.

Por otra parte, ha confirmado que el Consejo de Ministros ha autorizado este martes el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, después de que esta recibiera el visto bueno del CGPJ y compareciera la semana pasada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.