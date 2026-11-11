El Gobierno expresa máximo respeto por quienes han secundado el paro y condena la actitud del PP durante la jornada

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Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España).
Decenas de personas durante la manifestación con motivo de la huelga general del 11N, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press
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Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 21:31
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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha expresado su "máximo respeto" hacia la convocatoria de huelga general de este miércoles 11 de noviembre y por quienes han decidido secundarla.

Fuentes de Moncloa han declarado además, al término de la jornada de paro, que los sindicatos convocantes sean los que valoren la movilización y los que proporcionen los datos sobre su seguimiento.

También se ha querido "condenar" la actitud del Partido Popular y sus manifestaciones a lo largo del día de hoy, en relación a la huelga general y a sus organizaciones convocantes.

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