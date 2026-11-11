El PP acusa al Gobierno de "alentar" una "huelga electoral" y avisa que dañará la "credibilidad" de los sindicatos

Archivo - El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa, posterior al Comité de dirección del Partido Popular, en la Sede del PP, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez "aliente" una huelga "electoral" y "política" a poco más de dos semanas de las elecciones generales y ha asegurado que esta convocatoria es un "despropósito" que va contra el "sentido común". Es más, ha advertido de que dañará la "credibilidad" del movimiento sindical.

En un encuentro informativo organizado por Artículo 14, Sémper ha advertido que la "élite" de los sindicatos está haciendo hoy "un daño irreparable" y "muy profundo" al movimiento sindical, que "es necesario en una democracia". "Y esto a mí me parece una de las consecuencias de hoy, muy relevantes".

En este sentido, ha subrayado que esta huelga "política absurda" hará "daño" a la economía española pero también "va a hacer daño a la credibilidad del movimiento sindical". A su entender, esta huelga es reflejo de los tiempos actuales, en los que "se ha invertido el criterio y la responsabilidad".

Es más, el portavoz nacional del Partido Popular ha dicho que "quizá" en "algún país peronista" o de "otras latitudes" podrían encontrar "alguna referencia en la que el Gobierno alienta una huelga general".

Además, ha criticado que los sindicatos anunciaran la huelga una vez convocadas las elecciones. "Las huelgas generales en teoría suelen estar convocadas para provocar un cambio político, para provocar al menos unas elecciones o para ir contra un Gobierno. En definitiva para exigir al poder que haga algo", ha enfatizado, para añadir que la convocatoria de este miércoles va "contra el sentido común".

Sémper ha asegurado que le "preocupa" el "deterioro de la credibilidad de uno de los pilares fundamentales" de la democracia: los sindicatos. "No hay un debate público sobre el papel de los sindicatos, que no han evolucionado en absoluto", ha dicho.

SÉMPER: "NOS PARECE UN DESPROPÓSITO"

Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya pedido acabar con la "basura sindical", Sémper no ha querido entrar en el fondo de esas palabras y ha dicho que en política, como en la vida, "cada uno se manifiesta como considera oportuno".

"Creo que nos parece un despropósito lo que estamos viendo. Un despropósito inaceptable, pero que es un reflejo de los tiempos que nos ha tocado vivir", ha abundado, para asegurar que están en los "estertores" de esta legislatura que ha presidido Pedro Sánchez, en la que han visto "cosas extravagantes", "un teatro continuo" y una "inversión de la responsabilidad".

En este punto, ha dicho que si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa aportará "racionalidad" porque es el "adulto en la habitación" con un perfil "gestor" que busca "calmar la política española".

Sémper ha augurado que las elecciones generales del 29 de noviembre serán una "derrota política" de la izquierda pero también social porque "ha abandonado la defensa de la condiciones materiales de los ciudadanos".

¿SUBVENCIONES A SINDICATOS?: "RAZONABLES" Y "AJUSTADAS" A SU PAPEL"

En cuanto a si un Gobierno del PP mantendrá las subvenciones a los sindicatos y el modelo actual, Sémper ha indicado que tendrán que ser "razonables y tendrán que ser lógicas, pero desde luego también ajustadas al papel que ejercen en realidad".

Así, ha dicho que los sindicatos también tendrán que evaluar "cuál es el papel que quieren jugar en la sociedad" con un mercado laboral "también cambiante".

"Y la propuesta que va a hacer el PP con Feijóo a la cabeza, si los españoles nos dan su oportunidad, es la de volver a la normalidad, a una conversación entre patronal, sindicatos y Gobierno", ha manifestado, para añadir que es "casi volver al mundo de ayer" y "la normalidad que no deberían haber perdido nunca".

TELLADO: CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD EN LOS SINDICATOS

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que habrá que esperar al final de la jornada para ver el grado de seguimiento de esta huelga. Así, ha dicho que desea que quien quiera hacer huelga, la haga, pero que también quien quiera acudir a su puesto de trabajo, pueda hacerlo.

"Respetando un derecho constitucional, es evidente que no estamos ante una huelga general, estamos ante una huelga electoral. Lo ha reconocido María Jesús Montero y creo que los propios convocantes tenían dificultades para expresarse contra quién era, qué se reivindicaba, qué se quería", ha manifestado Tellado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que se trata de "una huelga preventiva contra el próximo Gobierno de España" y "el pago de los sindicatos, CCOO y UGT, a sus respectivos partidos en una precampaña donde parece ser que la izquierda está muy necesitada de apoyos".

Preguntado también por las declaraciones de Ayuso apostando por quitar las subvenciones a sindicatos, Tellado ha indicado que es una "materia regulada" y ha añadido que el PP "respeta la acción de los sindicatos", que son "indispensables en una sociedad democrática".

"Creo que hoy hay una crisis de representatividad que afecta a los sindicatos de nuestro país también, como a otro tipo de organizaciones". Y creo que la huelga de hoy, en nada beneficia", ha manifestado.

Además, ha destacado que hay sindicatos como CSIF o USO que se han desmarcado de esta huelga general. "A mi no me gustaría meter en el mismo saco a todo el mundo porque sería una reflexión injusta", ha afirmado, para agregar que ante los incidentes de este martes en Oviedo trabajaron con los sindicatos de la Policía Nacional con los que "intercambiaron información" sobre lo ocurrido.

Tellado ha asegurado que si esta huelga es por la vivienda, CCOO y UGT "se están manifestando contra Pedro Sánchez", pero si es "simple y sencillamente para incidir en la campaña electoral, están trabajando en favor de Pedro Sánchez". "Mucho me temo que es una huelga electoral y no para defender los derechos de los trabajadores", ha finalizado.