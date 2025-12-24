El Gobierno expresa su solidaridad con el excomisario europeo Breton tras imponerle los EEUU restricciones de visado

Archivo - El excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton. - Christophe Licoppe/European Comm / DPA - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha expresado este miércoles en un comunicado su solidaridad con el excomisario europeo Thierry Breton tras imponerle los Estados Unidos restricciones de visado.

El Ejecutivo también ha trasladado su solidaridad con "los [cuatro] responsables de organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la desinformación y los discursos de odio", toda vez que también han sido objeto de restricciones por parte del país norteamericano.

"Constituyen medidas inaceptables entre socios y aliados", ha referido la nota respecto al comportamiento de los Estados Unidos.

"Un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación, es un valor fundamental para la democracia en Europa y una responsabilidad de todos. El Reglamento de Servicios Digitales protege ese espacio sin discriminación", ha argumentado el Gobierno.

Todo ello se ha producido después de que este pasado martes la Administración de Donald Trump anunciase restricciones de visado a cinco "agentes del complejo industrial de la censura global", incluido al excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea Thierry Breton, al acusarles de coaccionar a plataformas estadounidenses para censurar opiniones estadounidenses contrarias.

La subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, confirmó que entre los afectados se encontraba Breton por ser "uno de los artífices" de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por siglas en inglés), la normativa promulgada el pasado año que trata de combatir contenidos ilegales y proteger a los usuarios de internet y que contempla sanciones para empresas que la incumplan.

En un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, Rogers justificó la medida contra el francés por su carta dirigida al propietario de la citada plataforma, Elon Musk, y difundida horas antes de entrevistar en directo al entonces candidato republicano a la Presidencia estadounidense, Donald Trump.

Rogers denunció que Breton "utilizó la DSA para amenazar" a Musk al recordarle "de forma ominosa" en su misiva, los "procedimientos legales en curso por presunto incumplimiento de los requisitos legales sobre contenido ilegal y desinformación de la DSA".

El excomisario ha respondido al anuncio con un breve mensaje en X, donde se ha preguntado si "vuelve a soplar el viento del Macartismo", en referencia a la persecución de ideas de izquierda vinculada al senador Joseph McCarthy durante la década de 1950.

Los otro cuatro afectados por las restricciones de visado anunciadas este martes son: Imran Ahmed, del Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Clare Melford, del Índice Global de Desinformación; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, ambas de HateAid.

El Departamento de Estado de EEUU considera que "estos activistas radicales y ONG politizadas han impulsado medidas represivas de censura por parte de Estados extranjeros, en todos los casos dirigidas contra estadounidenses", por lo que ha determinado que su presencia en Estados Unidos "tiene consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país".

Los cinco, indicó la cartera diplomática, "tendrán prohibido el ingreso a Estados Unidos" y podrán ser objeto de un "procedimiento de deportación" por parte del Departamento de Seguridad Nacional.