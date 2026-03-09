El Gobierno formaliza contratos por 345.000 euros para identificar restos del Valle de los Caídos

Archivo - El escudo de los Reyes Católicos esculpido en el complejo monumental del Valle de los Caídos, a 17 de noviembre de 2021, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la formalización de los contratos del Gobierno para identificar los restos humanos procedentes de las exhumaciones que se están realizando en Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos, que ascienden hasta los 345.000 euros.

La licitación tiene el objetivo de realizar servicios de análisis genético para incluirlos en el Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como interpretar y elaborar informes de la identificación de los "restos esqueléticos" encontrados en las criptas y "puntualmente" de sus potenciales familiares.

El proceso abierto por el Gobierno se adjudicó el pasado 3 de octubre después de recibir cuatro ofertas distintas. Finalmente, la compañía Citogen S.L., con sede en Zaragoza, ha resultado ganadora tras presentar un coste de 258.975 euros sin impuestos frente a la propuesta más cara, de 310.500 euros, y la más barata, de 249.210 euros.

El coste final del contrato puede ser superior a lo que presentan las empresas dado que se tienen en cuenta otros parámetros. Finalmente la oferta adjudicada ha sido la de Citogen por valor de 345.000 euros.