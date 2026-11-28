1138168.1.260.149.20261128134953 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita al dispositivo puesto en marcha en el Centro Nacional de Difusión de Datos Electorales, en el recinto ferial de IFEMA-Madrid, a 28 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Mañana, domi - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha informado este sábado que el dispositivo para las elecciones generales de este 29 de noviembre está preparado para que los comicios se desarrollen "con total normalidad, seguridad y con plenas garantías" y se han incluido medidas específicas de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.

La secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, han comparecido este sábado en rueda de prensa desde el Centro Nacional de Difusión de Datos para explicar el dispositivo de las elecciones de este 29 de noviembre.

Previamente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por ellas y por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, han visitado el dispositivo del Centro Nacional de Difusión de Datos, desplegado en el Pabellón 14 del recinto ferial de Ifema-Madrid, para difundir la información de las elecciones generales.

Este domingo podrán ejercer su derecho al voto 38.616.949 electores, que podrán acudir a las urnas entre las 9.00 y las 20.00 horas en 22.493 locales electorales, en los que se constituirán 61.033 mesas. Del total de electores, 35.953.542 residen en España, mientras que 2.663.407 forman parte del CERA, el censo electoral de residentes ausentes.

Del total del censo electoral, 1.615.034 jóvenes podrán votar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde las elecciones pasadas, celebradas en 2023.

Durante la jornada electoral trabajarán un total de 100.727 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar que el día transcurra con normalidad en los colegios electorales de toda España. El operativo incluye también medidas específicas de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.

"El dispositivo está preparado para que las elecciones se desarrollen con total normalidad, seguridad y con plenas garantías", ha asegurado la subsecretaria del Interior.

Desde el Ejecutivo han señalado, además, que para seguir esta "jornada importante para la democracia española" hay acreditados 280 periodistas, de 53 medios internacionales y de 42 medios estatales.

NOVEDADES DE ESTAS ELECCIONES

Este proceso electoral incorpora varias novedades. Entre ellas, la subsecretaria del Interior ha destacado que la identificación podrá realizarse mediante el DNI físico o mediante la aplicación móvil MiDNI, generando ante la mesa electoral un código QR temporal que deberá ser verificado con el dispositivo.

Asimismo, también es una novedad importante que las personas que solicitaron el procedimiento de voto accesible han podido optar por recibir en su domicilio documentación complementaria en braille sin que ello altere el carácter presencial del voto.

SIN DATOS POR AHORA DEL VOTO EXTERIOR

Del voto exterior todavía no hay datos, aunque el periodo de votación ya ha finalizado. Según ha explicado la subsecretaria del Interior, toda la documentación es enviada por valija diplomática a la correspondiente Junta Electoral y es ahí donde se realizan todas las comprobaciones y los recuentos.

Respecto a los nacionalizados por la 'ley de nietos', desde el Ejecutivo han recordado que el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso su derecho de voto y ha ordenado a las oficinas consulares receptoras de todos estos votos que la documentación de las personas afectadas quede separada del resto de los votos emitidos.

"Lo que podemos decir ahora es que hay que estar a la espera de cuando se produzca el recuento definitivo, en cumplimiento estricto y escrupuloso de la decisión adoptada por el Tribunal Supremo", ha señalado la subsecretaria del Ministerio del Interior.