El Gobierno garantizará el derecho a exhumar las personas enterradas en el Valle de los Caídos

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que el Gobierno garantizará el derecho de las personas que tiene familiares enterrados en el Valle de los Caídos a recuperar sus restos, si bien ha admitido que esta es una tarea complicada y que exige "mucho rigor" en las identificaciones.

Así lo ha señalado la también ministra de Memoria Democrática durante su intervención en la sesión de control de Senado y en respuesta a la senadora de En Comú Sara Vilà.

"Una de las primeras cosas que haremos será reconocer el derecho a las familias que tienen víctimas en el Valle de los Caídos a recuperar a sus familiares", ha dicho Calvo, argumentando que no se puede "seguir produciendo más dolor y más indignidad" a estas personas que hasta ahora no han podido exhumar los restos de sus seres queridos.

Calvo ha reconocido que será una "tarea complicada" que requerirá "mucho rigor de identificación y esfuerzos de todo tipo". "Pero nos empeñaremos con todas nuestras fuerzas porque esos familiares necesitan una respuesta de esta extraordinaria democracia que ahora somos y de la que ahora rendimos cuentas", ha argumentado.

SALDAR "DEUDAS" CON LAS EXILIADAS

La senadora de En Comú ha preguntado a Calvo si la futura Ley de Memoria Democrática, que aún está en fase de anteproyecto, servirá para solucionar la situación de los descendientes de exiliados y sobretodo "exiliadas" que aún no han podido obtener la nacionalidad española.

En este contexto, Vilà ha recordado que ni la Ley de Memoria Histórica vigente desde 2007 ni el Código Civil han permitido hasta ahora saldar "esa deuda" con este colectivo.

Así, ha detallado que hubo exiliadas que perdieron la nacionalidad española al casarse con extranjeros, que hay personas mayores de edad cuyos hermanos menores sí fueron reconocidos como españoles pero ellos no, que también hubo que quien tuvo que renunciar a la nacionalidad para adquirir la de su país de acogida y así poder trabajar e incluso quienes no ratificaron su nacionalidad, aunque tenían derecho, porque no fueron bien informados.

SIN DISCRIMINACIÓN ENTRE HERMANOS

La vicepresidenta ha apuntado que "la dictadura dejó a muchos compatriotas como apátridas y les robó su nacionalidad" y que, efectivamente la futura Ley de Memoria contiene medidas para resolver las "deudas pendientes" apuntadas por Vilà.

En este contexto, ha avanzado que los descendientes de las mujeres que "por razones legales de sexismo" tuvieron que renunciar a la nacionalidad española al contraer matrimonio "volverán a ser españoles", igual que todos los hijos de españoles, con independencia de la edad que tenga para evitar así discriminaciones entre hermanos. "Este país se lo debe", ha subrayado.