Gobierno y Generalitat avalan los acuerdos con ERC y amplían la financiación para aumentar la plantilla de Mossos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c), y el conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau (4d), durante las reuniones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han convalidado este miércoles los principales acuerdos entre el Govern y ERC para los Presupuestos catalanes de 2026, que, entre otras medidas, crea una sociedad de inversiones del Estado en Cataluña, a la vez que han consensuado la financiación necesaria para alcanzar una plantilla de 25.000 agentes de Mossos d'Esquadra en el año 2030.

Así se ha ratificado en las reuniones de la Comisión Bilateral, la Comisión Mixta de Transferencias y Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que se han celebrado este miércoles en la sede del Ministerio de Política Territorial. Estas citas han estado presididas por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.

En una rueda de prensa posterior, ambos dirigentes han celebrado estos acuerdos alcanzados este miércoles y han destacado la "nueva etapa" abierta entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña con la llegada del socialista Salvador Illa.

En la reunión de este miércoles se han abordado tres de los principales acuerdos entre el Govern y ERC para los Presupuestos: el impulso de la línea orbital ferroviaria, la creación de una sociedad de inversiones del Estado en Cataluña, y que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Rescatando un proyecto de la etapa del 'tripartit', la línea orbital ferroviaria uniría entre sí las regiones metropolitanas, desde Mataró hasta el Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona; es un proyecto que costaría 5.200 millones, se ejecutaría entre 2027 y 2040, y lo financiaría íntegramente el Estado con ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

ESTA SOCIEDAD NO TENDRÁ QUE PASAR POR EL CONGRESO

Todo ello se vehiculará a través de una sociedad mercantil de inversiones del Estado --que no necesita pasar por el Congreso--, después de que no se lograse aprobar en la Cámara baja el Consorci d'Inversions con el voto en contra de PP, Vox y Junts.

Socialistas y republicanos también llegaron a un acuerdo para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlado ahora por el Estado, que pasaría a tener el 40%, por el 45% de la Generalitat y el 15% del Ayuntamiento.

Además, se ha acordado traspasar a la Generalitat las competencias estatutarias en ordenación y gestión del litoral, para que Catalunya asuma las funciones y servicios en este ámbito.

En este sentido, se ha acordado ampliar el patrimonio traspasado a la Generalitat con la cesión de la segunda planta del Edificio Siza, actual sede del Centro Meteorológico de Barcelona.

ALCANZAR LOS 25.000 MOSSOS

Además, se ha celebrado una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, que ha servido para sellar el acuerdo que garantiza la financiación necesaria para desplegar el cuerpo de Mossos d'Esquadra hasta alcanzar una plantilla de 25.000 agentes en el año 2030.

Era un compromiso de la última Comisión Bilateral, pero en la reunión de este miércoles se ha alcanzado un acuerdo de financiación, algo "imprescindible" para hacerlo efectivo.

La transferencia del Estado se calculará anualmente a partir de la diferencia entre el número de agentes certificados en 2021 (el año de referencia para el cálculo). Esta diferencia se multiplicará por el coste de cada efectivo adicional, fijado en 70.600 euros, a fin de obtener el importe de la transferencia. El acuerdo prevé que el coste de 70.600 por efectivo se actualice cada año a partir del IPC.

De acuerdo con el calendario previsto, la transferencia del Estado se irá incrementando progresivamente a medida que se haga efectivo el despliegue, hasta alcanzar, en 2030, los 25.000 efectivos.

Según ha explicado Dalmau, actualmente la plantilla de Mossos está cifrada en torno a los 22.000 agentes, por lo que el Estado tendría que financiar unos 210 millones hasta alcanzar la cifra establecida para 2030.

AMPLIAR EL USO DEL CATALÁN EN OTROS ÁMBITOS

Además, ambas administraciones han acordado explorar mecanismos de colaboración para extender formación lingüística en catalán en diferentes ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en Cataluña. Para ello, crearán un grupo de trabajo que será el encargado de presentar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año.

Del mismo modo, se ha acordado que el Estado promueva progresivamente una mayor disponibilidad de la opción del catalán en los recursos de la Administración digital, sitios web y trámites electrónicos.

En materia exterior, el Gobierno central y la Generalitat han querido dar un impulso a una subcomisión en esta materia, reforzando este órgano que nunca se había puesto en marcha.

EL IRPF QUEDA FUERA

Eso sí, en esta comisión no se han abordado otros acuerdos entre el Govern y ERC que necesitarán también de la concurrencia del Gobierno, aunque se prevé que se puedan debatir en las próximas reuniones de este órgano bilateral.

Por ejemplo, la delegación de las competencias a Cataluña para la recaudación del IRPF, asunto en el que se comprometen los republicanos y el Ejecutivo a trabajar "conjuntamente", según ha explicado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, no ha formado parte de la bilateral.

También "en una futura Comisión Bilateral" (no en la de este miércoles) se creará un órgano entre el Estado y la Generalitat para coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario en Cataluña, otro punto textual del acuerdo, que también contempla la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya.

Por último, Dalmau espera alcanzar próximamente un acuerdo con los comuns para amarrar su apoyo a los Presupuestos de 2026.