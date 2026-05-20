Gobierno y Generalitat de Cataluña celebran hoy las comisiones Bilateral y Mixta de Transferencias

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en una imagen de archivo. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y la Generalitat catalana celebran este miércoles en Madrid la reunión de la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias, que servirá para ratificar los principales acuerdos entre el Govern y ERC para los Presupuestos de la Generalitat de 2026, han informado fuentes del Govern.

Las reuniones estarán presididas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, junto con la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

La reunión será en Madrid a las 16.30 horas, en el Ministerio de Política Territorial, y en ella se aprobará la línea orbital ferroviaria, la sociedad de inversiones del Estado en Cataluña y la modificación de la participación de Cataluña en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre otros acuerdos.

Ambas reuniones se celebrarán de forma simultánea y también se avanzará para "reforzar el traspaso de competencias sobre gestión del litoral" y temas de Acción Exterior y de lengua.

El Ejecutivo de Salvador Illa ve estas reuniones como "un paso más en el camino hacia los Presupuestos" con el objetivo de cumplir los acuerdos de investidura y reforzar la colaboración institucional.

GRUPOS PARLAMENTARIOS Y AGENTES SOCIALES

Dalmau y Romero se reunieron este martes por la tarde en la Cámara catalana con los grupos parlamentarios para trasladarles los acuerdos alcanzados.

Posteriormente, en el Palau de la Generalitat, convocaron a los agentes económicos y sociales, y citaron a las entidades municipalistas.