El Gobierno impulsa el Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y el franquismo

Numerosas personas durante un acto de homenaje a los presos y las madrinas del penal de las islas de San Simón y San Antón, a 24 de septiembre de 2026, en Redondela, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la regulación del Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura franquista, cuyo objetivo es "facilitar su localización e identificación".

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comunicado en una nota de prensa de este martes la aprobación de un real decreto, que se enmarca dentro de la Ley de Memoria Democrática.

Justicia asegura que esta iniciativa responde a la demanda de las familias que "durante décadas desconocieron el paradero de sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos y enterrados en fosas comunes".

"El objetivo es facilitar su localización e identificación y contribuir a que puedan recibir una sepultura digna, poniendo fin a la revictimización de sus familias", señala el Ministerio dirigido por Félix Bolaños.

El Banco Estatal de ADN, según explica, estará adscrito al Ministerio de Justicia y su gestión corresponderá al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

PERFILES GENÉTICOS

Este llevará a cabo la recepción y el almacenamiento de los perfiles de ADN "de víctimas de la guerra y la dictadura y de sus familiares, así como de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos", indica el Ministerio.

El banco tratará "únicamente los datos necesarios para facilitar la búsqueda y la identificación de las víctimas y los perfiles genéticos se almacenarán mediante un código alfanumérico disociado de cualquier dato identificativo", detalla.

"La información personal, limitada a los datos básicos de identificación y contacto, permanecerá en los laboratorios participantes en el banco estatal", asevera el Ministerio, que explica que el sistema "incorpora garantías específicas para preservar la confidencialidad de la información y limitar el tratamiento de datos al estrictamente necesario para los fines previstos".

Por otro lado, el Ministerio de Justicia indica que podrán aportar perfiles genéticos al banco los laboratorios designados por las comunidades autónomas y los laboratorios públicos o privados que dispongan de perfiles de ADN obtenidos para los fines establecidos en la norma.

También podrán hacerlo el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los laboratorios de ADN de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, la recogida de muestras biológicas de las personas interesadas tendrá carácter voluntario y gratuito.

"Durante décadas, miles de familias han convivido con la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, sin poder identificarlos y darles un enterramiento digno. La puesta en marcha de este banco estatal pretende contribuir a responder a esa demanda y a avanzar en la identificación de las víctimas y la reparación de sus familias", concluye.