El Gobierno insiste a Feijóo que acepte la reunión con Sánchez y avisa de que van venciendo las fechas propuestas

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno insiste en su petición al PP para que acepte alguna de las fechas propuestas para celebrar una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y avisan de que ya van venciendo las opciones ofrecidas a Génova.

Según indican fuentes gubernamentales, en Moncloa todavía esperan que el PP acepte y se lleve a cabo el encuentro, aunque subrayan que la pelota está en el tejado del PP y que depende de Feijóo que la reunión se termine llevando a cabo.

Hace dos semanas Sánchez señaló que tenía la intención de reunirse con Feijóo antes de que finalice el año y avanzó que quería proponerle tres acuerdos: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cinco años caducado, la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuidos' del texto y el nuevo modelo de financiación autonómica.

Desde el PP afearon enterarse por los medios de comunicación del orden del día de la reunión y han requerido que se les traslade por escrito, para poder incorporar otros temas a la reunión, una petición que el Gobierno no ha aceptado por el momento. En Moncloa señalan que Feijóo puede plantear en esa reunión las cuestiones que estime oportunas.

Hace justo una semana, el pasado lunes, el Gabinete del presidente del Gobierno se puso en contacto con el de Feijóo y le propuso tres fechas para celebrar esa reunión, dos antes de Navidad y una antes de fin de año.

La primera de esas fechas era este lunes 18 de diciembre y por tanto, desde el Gobierno advierten a los 'populares' de que las fechas propuestas van pasando y no entienden que el PP no conteste y todavía no haya aceptado la reunión.