El Gobierno insiste en que hay legislatura hasta 2027 pese a la derrota con la reducción de la jornada

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

Afirma que seguirán dialogando con Junts tras su voto en contra a la medida promovida por Sumar

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende continuar con la legislatura hasta 2027 pese a la derrota parlamentaria de este miércoles con la reducción de la jornada laboral a 37'5 horas semanales, que no fue admitida a trámite con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

En una entrevista en 'Las Mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, Alegría ha asegurado que seguirán gobernando hasta el final de la legislatura en 2027 y ha rechazado que se trate de un Congreso "inestable", definiéndolo como un parlamento con "distintas aristas".

"Creo que hay una realidad en el Congreso que es la complejidad parlamentaria que han decidido los ciudadanos y las ciudadanas con su voto. Más que inestable, lógicamente, tiene distintas aristas (...) porque somos más grupos parlamentarios con posiciones lógicamente contrarias en distintos temas", ha detallado la ministra.

También ha destacado que pese a la "complejidad parlamentaria" de la Cámara Baja, existen parlamentos autonómicos con menos división política que han tenido "menor producción legislativa de la que está llevando ha cabo en el Congreso".

Al ser preguntada por la dificultad que está teniendo el Ejecutivo para sacar adelante nuevas reformas, la ministra ha declarado que "el avance" y "la realidad del país hablan por sí solos" y opina que estos son indicadores que también se tienen que tener en cuenta para valorar la estabilidad democrática en esta legislatura.

"Hay una realidad en cuanto a la complejidad parlamentaria, pero yo creo que la estabilidad de un país también se mira por cuál es el avance y la marcha del propio país y la realidad actual también hablan por sí solos", ha ahondado.

CONTINUARÁN NEGOCIANDO CON JUNTS

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha confirmado que el Ejecutivo continuará contando con Junts en las negociaciones para futuras medidas que necesiten apoyo parlamentario, incluso después de votar a favor este miércoles de devolver al Gobierno el proyecto para reducir la jornada laboral.

Alegría ha asegurado que seguirán "dialogando y debatiendo" con el partido catalán para "todas" las iniciativas que el Gobierno tenga que llevar al Congreso en el futuro y ha augurado que podrán llegar a acuerdos como ya hirieron en otras ocasiones.

"Sin el voto de Junts no hubiéramos podido sacar esas 24 leyes que hemos aprobado durante esta legislatura. La realidad es que este Gobierno no tiene esa mayoría parlamentaria y por tanto cada vez que llevamos una iniciativa y una propuesta la hablamos, la debatimos, la dialogamos y los datos están ahí, los números están ahí", ha recordado la ministra.