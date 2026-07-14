El Gobierno insiste en que el hermano de Sánchez es "inocente" y espera que instancias superiores corrijan su condena

1104179.1.260.149.20260714134319 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la "inocencia" de David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este mismo martes ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público y espera que instancias judiciales superiores corrijan la sentencia.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, apenas una hora después de la publicación de la decisión judicial, la portavoz del Gobierno ha cargado contra el proceso, señalando que la denuncia partió de una "organización ultraderechista" y que la Fiscalía pedía su absolución.

"Así que, como les trasladamos siempre, confianza en la Justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos", ha recalcado.

El Gobierno carga así contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó al hermano de Sánchez a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo por un tiempo de nueve años al considerarle autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

La misma sentencia condena al exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a sendas penas de inhabilitación especial por nueve años como autor de dos delitos de prevaricación administrativa.

"Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos", ha insistido ante las repetidas preguntas de los periodistas sobre este asunto, incidiendo en que "no existe acusación particular" en este caso y "ningún perjudicado" se ha personado en el proceso

"La Fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución", ha reiterado, y por tanto confían en que instancias superiores confirmen "la inocencia de David Sánchez", ha zanjado.