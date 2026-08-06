1109290.1.260.149.20260806160113 El Gobierno instala duchas y baños en las zonas de mayor concentración de migrantes en Ceuta - GABRIELA SARDÁ/EUROPA PRESS

CEUTA 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha comenzado a desplegar nuevos recursos de emergencia para atender a las personas migrantes que permanecen en situación de calle en Ceuta tras la entrada masiva registrada la pasada semana.

Los dispositivos se concentrarán en dos de los principales puntos donde actualmente se agrupan los extranjeros: la explanada de la playa del Trampolín y las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Los primeros trabajos han arrancado ya en la explanada situada junto a la playa del Trampolín, un espacio que hasta ahora funcionaba como aparcamiento y que será acondicionado para ofrecer servicios básicos a los migrantes.

La actuación está siendo ejecutada por Capote y Alba y, según han trasladado desde la empresa, contempla la instalación de 30 duchas y 10 baños que permitan mejorar las condiciones higiénicas de las personas que permanecen concentradas en la zona.

En este punto, Cruz Roja mantiene el reparto diario de comida y agua con la colaboración de la Policía Nacional para garantizar el desarrollo del dispositivo humanitario.

Paralelamente, el Gobierno también reforzará la atención en el entorno del CETI, donde continúan concentradas numerosas personas que no han podido acceder al centro debido a la saturación de sus instalaciones.

REPARTO DE ALIMENTOS Y ZONA TECHADA PARA RESGUARDARSE DEL SOL

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, en la zona del Jaral, junto al CETI, se habilitarán recursos provisionales que incluirán duchas, aseos, espacios destinados al reparto de alimentos y una zona techada para resguardarse del sol.

Estas infraestructuras no estarán destinadas al alojamiento de los migrantes, sino a cubrir sus necesidades básicas mientras permanecen en situación de calle y esperan una respuesta administrativa.

De forma paralela, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes también ampliará su capacidad de acogida. Este miércoles comenzaron los trabajos para instalar nuevas literas en el patio situado junto a la entrada principal del recinto. Cada estructura incorpora dos camas y permitirá incrementar el número de plazas disponibles en un centro que actualmente alberga a más de 800 residentes, muy por encima de su capacidad ordinaria.