El Gobierno marca distancia con el plan de Macron en el estrecho de Ormuz y solo participará en operaciones de paz

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este martes que no hay "ningún planteamiento oficial" del plan que puso sobre la mesa el presidente de Francia Emmanuel Macron para enviar un portaviones en misión defensiva al estrecho de Ormuz y ha asegurado que España solo participa en operaciones "que puedan garantizar la paz" y la seguridad en la Unión Europea.

Además, ha admitido que no cuenta con información de Estados Unidos o Israel sobre el punto en que se encuentra la guerra y si está cerca su final, como sugirió en la víspera el mandatario estadounidense, Donald Trump. No obstante considera que la guerra se mantiene "de forma preocupante" porque los bombardeos han continuado "con una intensidad fuerte" en las últimas horas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha marcado distancia con el plan expuesto por Macron en la víspera para enviar a su portaviones Charles de Gaulle al Estrecho de Ormuz para garantizar el tráfico de petróleo y gas interrumpido por Irán.

El portaviones francés fue enviado recientemente a Chipre, después de que este país socio de la Unión Europea solicitase ayuda tras recibir el impacto de un dron iraní, dirigido a una base militar de Reino Unido situado en esta isla del Mediterráneo. España también envió su mejor fragata a Chipre, la 'Cristobal Colón', pero el Gobierno no tiene intención de trasladarla al Estrecho de Ormuz, al menos por el momento.

A este respecto, Albares ha dicho que "no hay ninguna concreción ni ningún planteamiento oficial" sobre la idea planteada por Macron, aunque ha recalcado que España no va a participar "en ningún tipo de acción que suponga un apoyo a la guerra" que se está llevando a cabo en Irán y en Oriente Próximo.

"El Gobierno de España solo participa en operaciones que puedan garantizar la paz y que garanticen la seguridad de la Unión Europea y esos son los parámetros en los que estamos", ha añadido.

En la misma línea, fuentes gubernamentales añaden que en este momento solo hay una hipótesis y cuando exista una misión para garantizar el tráfico en el Estrecho de Ormuz el Ejecutivo lo estudiará. No obstante, no descartan que España pueda participar, siempre y cuando se trate de una operación de carácter defensivo.

