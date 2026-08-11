El Gobierno no confirma la comparecencia de Robles en el Senado del día 18 de agosto, anunciada por el PP

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión de Defensa, en el Senado, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no da por confirmada la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha anunciado el PP para el próximo 18 de agosto en el Senado y se reserva su respuesta para este miércoles, 12 de agosto.

Horas después de que el PP anunciase que Robles acudiría la próxima semana al Senado para dar explicaciones sobre la gestión de su departamento en la crisis migratoria de Ceuta, fuentes del Gobierno han trasladado que esa comparecencia no está confirmada y que el Ejecutivo "dará respuesta a la citada petición a lo largo del día de mañana" (miércoles).

En principio el PP había convocado a la titular de Defensa este jueves 13 de agosto, al ministro del Interior un día antes, el miércoles 12 y al de Exteriores, José Manuel Albares el próximo lunes 17 de agosto. Sin embargo, el Ejecutivo se negó a que acudieran a la Cámara Alta --donde el PP cuenta con mayoría absoluta-- en esas fechas alegando que esos ministros ya se habían comprometido a comparecer a finales de agosto en el Congreso.

Ante esta situación, el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, se quejó por carta al Gobierno y decidió mantener la convocatoria oficial de las comparecencias pese a la negativa de los ministros a acudir.

Ya este martes, el PP anunció que Robles había mostrado su disposición a comparecer antes en el Senado y se fijó una nueva fecha, el día 18, pero finalmente, el Gobierno ha precisado que responderá a la petición del principal partido de la oposición en 24 horas, y no da por hecho que la ministra vaya en la fecha anunciada por los 'populares'.