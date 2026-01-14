El Gobierno no convocará a Vox para hablar del envío de tropas a Ucrania: está en posiciones "absolutamente antagónicas"

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gibierno, Elma Saiz, ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con todas las formaciones políticas para tratar la posición internacional de España y el envío de tropas a Ucrania una vez comience el alto al fuego, menos con Vox por estar en posiciones "absolutamente antagónicas".

Así lo ha manifestado la portavoz en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha agregado que desde el Gobierno no tienen "nada que hablar con la ultraderecha".

En su opinión, la que es la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados se sitúa más próxima a las posiciones del presidente húngaro, Viktor Orbán, que de las del Ejecutivo liderado por Sánchez.

En otro orden de cosas, la ministra ha recordado que "el liderazgo internacional del presidente Sánchez está reconocido mundialmente en muchos países". Así, ha pedido a los grupos parlamentarios que asistan a la ronda de contactos que "lleven una actitud de escucha" hacia el líder socialista por el "contexto internacional tan complicado" al que se enfrentan.