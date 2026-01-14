Yolanda Díaz critica la "pasividad" de la UE y la OTAN ante las "amenazas" de Trump y exige a Feijóo que se posicione

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado que la Unión Europea tiene una actitud pasiva ante la "amenaza" que supone la política exterior del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. También ha tachado de "dislate" la posición del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respecto a la cuestión de Groenlandia.

También ha achacado al líder del PP, Alberto Núñéz Feijóo, de situarse en la indefinición en materia de asuntos exteriores y le ha retado a definir si "va a jugar del lado de Trump" o mostrará apoyo al Gobierno durante el encuentro que mantendrá el lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, ha manifestado respecto a la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania que esa opción únicamente se baraja en escenarios de alto el fuego, es decir, dentro de un proceso de paz y que Sumar primero tiene que ver las condiciones para pronunciarse.

El socio minoritario del Ejecutivo ya desgranó que se abre a apoyar que haya soldados españoles en Ucrania a modo de cascos azules si cuenta con el visto bueno de la ONU. Asimismo, Díaz ha apuntado que Sumar se reunirá el próximo martes con Sánchez, dentro de la ronda que mantendrá con los grupos parlamentarios.

"EUROPA TIENE QUE DESPERTAR" ANTE TRUMP

Aparte, la también titular de Trabajo ha subrayado que seguirá con mucho interés el encuentro entre el presidente y Feijóo para ver si el líder de la oposición se pronuncia sobre cuestiones relevantes como la deriva de Trump, Venezuela, la guerra de Ucrania o Groenlandia.

Díaz ha recriminado a Feijóo poca claridad sobre su posición en materia de defensa y seguridad y que le parece la política exterior y económica que está practicando el mandatario norteamericano, al que acusa de amenazar a Europa y la soberanía danesa sobre Groenlandia.

Dicho esto, Díaz ha reprochado también que la UE tiene una actitud "absolutamente inexistente" ante la "deliberada posición de agresión" por parte de Trump hacia el continente, aparte de forzar una imagen "humillante" a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, durante la crisis por los aranceles.

"Europa tiene que despertar y tiene que reducir su dependencia tecnológica, financiera, energética y por supuesto de defensa que tiene en estos momento de la Casa Blanca", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha insistido en que la UE tiene que reaccionar ante el "odio" y el "terror" que, a su juicio, trata de imponer Trump en materia de política exterior.