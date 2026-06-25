El Gobierno ofrece envío de material, financiación y un hospital de campaña de AECID a Venezuela además de la UME

Archivo - Una mujer durante un simulacro de crisis humanitaria internacional con el equipo de emergencias español START, gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha ofrecido a Venezuela el envío de material y financiación así como del hospital de campaña de que dispone de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) al margen de la ayuda que transportará el avión del Ejército del Aire en el que viajarán los rescatistas de la UME, según fuentes de Exteriores.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado por segunda vez con su homólogo venezolano, Yvan Gil, tras los seísmos que han sacudido Venezuela aprovechando su escala en República Dominicana durante el viaje junto al Rey Felipe VI a México con el fin de valorar la ayuda que puede brindar España en estos momentos.

"Le he trasladado de nuevo la solidaridad del pueblo y del Gobierno de España con el pueblo hermano de Venezuela y he puesto a disposición todas las capacidades de emergencia y humanitarias de la AECID y del Gobierno para lo que puedan necesitar en estos momentos tan difíciles para Venezuela", ha explicado en un mensaje de audio.

Según fuentes de Exteriores, Albares ha trasladado al ministro venezolano que "dentro del avión del Ejército del Aire viaja la UME y un equipo de la AECID para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias" y también transporta "elementos de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras".

Fuentes del Ministerio de Defensa han precisado que en el avión, que por ahora no ha despegado, viajarán 57 efectivos de la UME, entre ellos rescatistas de la unidad USAR, ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra.

Además, según Exteriores, "la AECID ha puesto a disposición todas sus capacidades: envío de material, financiación y hospital de campaña del equipo START", el Equipo Médico de Respuesta en Emergencias cuya principal misión es desplegarse rápidamente en emergencias y desastres.

Creado en 2016, su principal seña de identidad es que está pensado para ser movilizado en un plazo de 72 horas gracias a que cuenta con una 'bolsa' de profesionales del Servicio Nacional de Salud a los que desplegar en situaciones de emergencia. De hecho, ya tiene experiencia en tragedias como la que se vive en Venezuela, ya que fue desplegado en febrero de 2023 tras los terremotos en Turquía.

Por otra parte, Albares ha quedado con el canciller venezolano en "estar en contacto permanente para seguir analizando la mejor forma de poder ayudar al pueblo venezolano y a Venezuela en estos momentos tan difíciles". "Le he garantizado que desde luego España va a estar a su lado a lo largo de todo este proceso", ha remachado.