Gobierno y partidos de izquierda homenajean a 'Las Trece Rosas' y defienden las leyes de Memoria frente a PP y Vox

Placa homenaje de 'Las Trece Rosas" en el cementerio de La Almudena, Madrid, a 5 de agosto de 2026. - PSOE

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y partidos de izquierdas han rendido homenaje este miércoles a 'Las Trece Rosas', el grupo de mujeres, varias de ellas pertenecientes a Juventudes Socialistas, que fueron fusiladas por el franquismo, y han defendido las leyes de Memoria frente a la derogación de estas normas auspiciada por gobiernos autonómicos de PP y Vox.

En este sentido, han sido varios dirigentes políticos los que, en recuerdo del fusilamiento de 'Las Trece Rosas' el 5 de agosto de 1939, han querido compartir a través de sus redes sociales distintos mensajes de homenaje para este colectivo de mujeres asesinadas por la dictadura franquista.

Entre ellos, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en su cuenta de 'X' ha destacado que "el olvido nunca puede ser la respuesta" y ha promovido defender "la Memoria Democrática" para que "la lucha de quienes defendieron las libertades nunca se borre de nuestra historia".

"SU LUCHA NO PUEDE SER EN VANO"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido la publicación del PSOE en 'X', donde la formación política recordaba los 87 años del fusilamiento que dejó "trece jóvenes asesinadas en la dictadura franquista por defender una sociedad más justa, igualitaria y en libertad": "Su lucha nunca será en vano. Sus nombres nunca se borrarán de la historia", ha remarcado el 'post'.

De su lado, la secretaria general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, ha animado a no resignarse, no bajar los brazos ni agachar la cabeza ante quienes quieren volver "a una España en blanco y negro". "Este legado es lo más importante que tenemos y seguiremos luchando contra el fascismo y la intolerancia", ha asegurado en un acto de homenaje celebrado en el cementerio de La Almudena (Madrid).

Asimismo, otras formaciones como Movimiento Sumar, Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE) se han sumado a los homenajes a las Trece Rosas: "Que sus nombres no se borren de la historia. Ni hoy, ni nunca", ha compartido en 'X' el partido de Yolanda Díaz.

NO BLANQUEAR LA DICTADURA

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha querido recordar el último deseo de una de las mujeres fusiladas, Julia Conesa, modista y activista política de Juventudes Socialistas Unificadas, que pedía que su nombre "no se borre de la historia": "Frente a quienes blanquean la dictadura franquista: memoria, verdad, justicia y reparación", ha escrito.

Además, el PCE de Madrid ha señalado a través de una nota de prensa que "la memoria no puede convertirse en un ejercicio meramente simbólico" y ha subrayado que preservarla es "una obligación colectiva" frente a "los discursos de odio" y "quienes pretenden blanquear el franquismo". "Reivindicamos el ejemplo de quienes lucharon por la libertad y la justicia social", ha afirmado el secretario general del PCE en Madrid, Miguel Montero.