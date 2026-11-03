El Gobierno pide frenar la "escalada" de violencia tras la bofetada de un concejal del PP al delegado en Cantabria

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 3 de no - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reclamado este martes que se frene la "escalada" tanto de insultos como de violencia física, tras mostrar su solidaridad con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha denunciado que un concejal del PP de Ruesga le abofeteó.

"En democracia, evidentemente, se puede discrepar, pero lo que no cabe, de ninguna manera, es ningún tipo de violencia", ha señalado Elma Saiz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, recordando que "no cabe insultos ni violencia verbal o física".

Previamente, en un comunicado, el PSOE se había dirigido directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para exigirle que frene "ya" la "deriva violenta" de su partido tras la bofetada que habría propinado un concejal 'popular' de Ruesga al delegado del Gobierno en Cantabria, el socialista Pedro Casares, o la aparición de una imagen de un ataúd con la cara del presidente Pedro Sánchez en Hoyocasero (Ávila).

Saiz ha mostrado su solidaridad con el delegado del Gobierno cántabro por unos hechos "gravísimos" y ha lanzado un mensaje a todos los partidos políticos. "Los responsables políticos tenemos que ser especialmente ejemplares", ha sostenido.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo ha exigido "frenar cualquier tipo de escalada que apunte, que respalde, que calle ante ningún tipo de violencia". "Y eso es lo que exijo a todos los responsables políticos", ha terciado.

Pedro Casares ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Guardia Civil contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.

En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad ha denunciado que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el concejal 'popular' ha negado la agresión, si bien ha confirmado que desde 'Génova' han abierto una investigación para esclarecer los hechos.