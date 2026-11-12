El Gobierno pierde en el Congreso su decimocuarto decreto ley y el PSOE suma ya 42 derrotas de leyes en esta legislatura

Archivo - Vista general de la reunión de la Diputación Permanente del Congreso. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha cosechado este jueves una nueva derrota en el Congreso, esta vez en la Diputación Permanente, donde no ha podido impedir la derogación de un nuevo decreto ley, el decimocuarto que le tumban esta legislatura. En total, sumando las que han tenido lugar en el Pleno y en el único órgano que permanece activo tras la disolución de las Cortes, el PSOE ha perdido ya 42 votaciones de leyes.

Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de que el 2 de octubre el Pleno tumbara los dos decretos de vivienda que el Gobierno había aprobado tras el desahucio de Maricarmen Abascal y las acampadas por la vivienda. El Consejo de Ministros aprobó después otros dos muy similares cuya convalidación se ha votado este jueves en la Diputación Permanente.

En este órgano los números eran más favorables al Gobierno. El PP, Vox, Junts y UPN rechazaron los dos decretos en el Pleno con los 178 votos que sumaban por los 172 del resto del hemiciclo, pero en la Diputación Permanente ya no está UPN, pues Podemos representa a todo el Grupo Mixto, y la oposición se queda en 34 votos, los mismos que PSOE, Sumar, ERC, Bildu y el partido morado.

La llave pasa a manos del PNV, que ha apoyado el decreto con un abanico de medidas más amplio para intervenir el mercado de la vivienda, pero ha mantenido su rechazo al que contenía los contratos indefinidos de alquiler, que, por tanto, ha decaído.

Además de los 14 decretos ley, en este periodo el Gobierno ha visto caer dos proyectos de ley; el Pleno ha tumbado ocho proposiciones de ley del PSOE y siete de sus socios parlamentarios que había apoyado y ha aceptado tramitar, pese a la oposición socialista, una docena de normas, casi todas del PP.

PRIMERA DERROTA, CINCO MESES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

El primero de los decretos leyes que no se convalidó cayó en diciembre de 2023 y contenía reformas en el servicio de la Justicia. Otros dos fueron derogados el mismo día de enero de 2025: uno sobre el gravamen a las energéticas y otro 'ómnibus' con revalorización de pensiones, ayudas al transporte público, prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables y medidas para afectados por la dana.

El pasado año, en julio, se derogó un cuarto decreto ley, que recogía medidas para evitar otro apagón y 2026 arrancó con otro decreto ley caído, el del llamado 'escudo social', que incluía la subida de las pensiones y la prohibición de desahucios y de cortes de luz en caso de impago.

La misma suerte corrieron el 26 de febrero otros dos: el que volvía a incluir la moratoria de desahucios y otro que ponía tope al precio de determinados servicios de transporte y alojamientos en situaciones de emergencia.

El 28 de abril cayó el decreto ley que prorrogaba los alquileres que vencían en 2026 y 2027 y que había abanderado Sumar y el 25 de junio la Cámara derogó el que buscaba dar más financiación a Renfe. Además, el 14 de julio la Cámara dio al traste con el que planteaba que los impuestos no deducibles por RTVE se consideren coste del servicio público.

PROYECTOS DE LEY DERRIBADOS O RETIRADOS

Además, en esta legislatura el PSOE ha visto caer el proyecto de ley de la reducción de jornada a 37,5 horas, así como la primera norma que regula la Agencia Estatal de Salud Pública, que fue repescada tiempo después con más éxito. Además, en mayo de 2024, el Gobierno tuvo que retirar su reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos para superar el debate de totalidad.

El Ejecutivo ha perdido también la senda de estabilidad en repetidas ocasiones y hasta el tratado hispanofrancés que el PP recurrió en el Tribunal Constitucional por permitir que un ministro francés se pueda sentar en el Consejo de Ministros. Además, el pasado 18 de marzo, la Cámara tumbó dos convenios internacionales sobre eventos ya celebrados.

Igualmente, la oposición y algunos socios de investidura han abatido en la primera votación ocho proposiciones de ley auspiciadas por PSOE sobre la lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, el testamento vital, una sobre vivienda pactada con PNV, el traspaso de la políticas de inmigración a Cataluña firmado con Junts, otra analizar el impacto en la juventud de todas las normas, otra para habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como coordinador de servicios digitales y la última, el 16 de junio relativa al Instituto de las Mujeres.

A ello se suman otras siete iniciativas legislativas promovidas por sus socios que fueron rechazadas pese a contar con el apoyo del PSOE. Algunas de ellas llevaban la firma del socio minoritario del Gobierno, como la relativa a los alquileres de temporada, la que buscaba rechazar expedientes de regulación de empleo a empresas que trasladen su negocio fuera de España, o la creación de una Oficina de Prevención para la Corrupción.

Tampoco pasaron ese primer trámite las leyes de ERC para crear un Consorcio Gobierno-Generalitat para diseñar inversiones en Cataluña, la que planteaba impuestos a partir de la tercera vivienda, ni una del BNG para reducir la jornada laboral. La confluencia de PP, Vox y Junts fue clave para tumbar estas leyes.

LEYES QUE NO QUERÍA EL PSOE Y QUE SE HAN TRAMITADO

Por el contrario, el PSOE ha visto admitir a trámite una docena de proposiciones de ley que había votado en contra, destacando una de sus aliados de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española que acabó apoyando, pero que decayó con la disolución de las Cortes.

Además, el PP, logró que se tramitaran una proposición de ley de vivienda, otra antiokupas y otras para reformar los seguros agrarios, relajar la protección al lobo ibérico, dotar de más profesionales de atención primaria en verano, exigir la autorización del Congreso para el envío al extranjero de material militar, reformar la Ley de Costas, transformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), revertir el cierre de las nucleares y obligar a votar en el Parlamento los créditos extraordinarios para gasto militar.

Los 'populares' también han logrado 'colar' una reforma del Reglamento del Congreso para que los ministros estén obligados a justificar sus ausencias en los Plenos de control. Muchas de estas iniciativas legislativas superaron el corte gracias a que Junts no votó en contra.

Eso sí, lo cierto es que estas leyes de la oposición no han avanzado más porque la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso fue ampliando el plazo de presentación de enmiendas e impidiendo que siguieran su curso. Lo mismo pasó con las remitidas desde el Senado, donde el PP ha tenido mayoría absoluta.

REPROBACIONES Y PNLS

Además, en esta legislatura el Congreso ha reprobado a tres ministros del PSOE, los titulares de Transportes, Óscar Puente, que tiene el récord con siete reprobaciones en las Cortes; de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Igualdad, Ana Redondo y PP, Vox y Junts unieron fuerzas para sacar una moción de los 'populares' que exigía a Sánchez someterse a una cuestión de confianza y asumir responsabilidades por la corrupción.

El PSOE también ha perdido votaciones de iniciativas del PP en materia económica, contra la regularización de inmigrantes o a favor de la ejecución de órdenes de expulsión. El récord de votaciones perdidas en una sola sesión plenaria fue el 19 de diciembre de 2024, cuando los socialistas acumularon 23 fiascos entre enmiendas aprobadas pese a su oposición y puntos de mociones presentadas por la oposición.

Y es que el PP tomó por costumbre someter sus iniciativas a votación por separado, punto por punto, multiplicando así las posibilidades de derrota del PSOE, una práctica a la que se sumaron también aliados del Gobierno como el PNV y ERC.