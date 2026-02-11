El Gobierno plantea a la Comisión Europea que facilite la distribución de migrantes de Canarias a otros países europeos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha remitido a la Comisión Europea (CE) un conjunto de propuestas dirigidas al refuerzo de las Islas Canarias como región ultraperiferíca, con iniciativas como el impulso del presupuesto del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI), facilitar la distribución de menores migrantes hacia el territorio continental europeo o la limitación en la adquisición de viviendas para uso no residencial.

Así lo ha trasladado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una interpelación en el Congreso de la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido sobre la condición de Canarias como región ultraperiférica, en la que Cuerpo se ha comprometido a escuchar "todas las propuestas" que vayan dirigidas en ese sentido para garantizar la "cohesión territorial" del archipiélago.

En concreto, el Ejecutivo ha solicitado mantener la "singularidad" del POSEI con un presupuesto "suficiente", "diferenciado" y "protegido", avanzando en la "simplificación administrativa" y en la reducción de la burocracia para ayudar a la "competitividad" de las empresas canarias, según Cuerpo.

En materia del sector pesquero, el Gobierno propone medidas orientadas a la "sostenibilidad", con la renovación "urgente" de la flota artesanal y una modificación reglamentaria para impulsar ayudas a la seguridad y la sostenibilidad en buques de menos de 12 metros de eslora.

VIVIENDA E INMIGRACIÓN

Cuerpo también ha enumerado medidas en el ámbito migratorio para facilitar la redistribución de menores y la derivación de personas migrantes desde las regiones ultraperiféricas hacia el continente europeo, al objeto de evitar la "sobreconcentración" de población migrante.

Respecto a la vivienda, el ministro ha mencionado la limitación en la adquisición de viviendas para uso no residencial con el fin de "reducir la presión sobre el mercado" y "mejorar el acceso a la vivienda", en particular para los jóvenes, así como una mayor flexibilidad en el régimen de ayudas del Estado, todo ello a través de medidas legislativas.

"El gobierno no sólo entiende la singularidad canaria, sino que aporta recursos récord para el desarrollo de la región y contribuye a esas transferencias estructurales desde los fondos europeos, e intenta maximizar la oportunidad de todos estos instrumentos", ha resumido el ministro.

Previamente, Valido ha reclamado la constitución de una mesa de "coordinación paritaria" entre el Ministerio de Economía y el Gobierno de Canarias para la revisión del cumplimiento del régimen económico y fiscal del archipiélago, así como que el Ejecutivo comparta los datos fiscales y tributarios para que Coalición Canaria pueda "analizar" su economía y el impacto de las leyes que les afectan.