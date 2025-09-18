El Gobierno prepara tres recursos de inconstitucionalidad contra leyes de Aragón, Canarias y Galicia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial ha consultado al Consejo de Estado la conveniencia de presentar hasta tres recursos de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de leyes de Aragón, Canarias y Galicia.

Así consta en los asuntos que despachó el Consejo de Estado en Comisión Permanente en la reunión de este 18 de septiembre y a los que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, el Ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres ha preguntado por la conveniencia de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la ley de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón.

En el caso de Canarias, el Gobierno ha preguntado al Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos de su ley de Presupuestos de 2025, mientras que en Galicia estudia la posibilidad de acudir al TC por la ley de medidas fiscales y administrativas.

De esta manera, el Consejo de Estado ha emitido ya su dictamen, si bien no es público hasta que el consultante, en este caso el Gobierno, decida hacerlo público o bien hasta que se resuelva la cuestión planteada, en esta ocasión ante el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, los dictámenes no son vinculantes, pero prácticamente el 99% de ellos son secundados por los órganos consultantes.