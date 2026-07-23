El Gobierno, ante la primera entrevista de Zapatero: "Que cuente la verdad ante todas las preguntas que tiene"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la presentación de ‘España emprende: innovación para la resiliencia climática’, en Espacio The Sixty, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que "espera" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la investigación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, "cuente la verdad" en su primera entrevista televisiva y responda "qué ocurre" ante "todas las preguntas que tiene".

En una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, Aagesen ha reafirmado la posición del Gobierno, que defiende la presunción de inocencia de quien fuera líder socialista, señalando además que la investigación de la Audiencia Nacional no "cesa" la actividad política del Ejecutivo y tampoco "perturba" el trabajo diario de los ministros, pese "al ruido constante".

Zapatero será entrevistado este jueves en el programa 'Mañaneros 360' de TVE. Se trata de la primera entrevista concedida por el expresidente socialista tras su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

El magistrado acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

En su declaración, el expresidente insistió en que no intervino para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea. "No sólo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra", aseguró.

RESCATE A PLUS ULTRA

Cuestionada por el rescate a Plus Ultra y la presunta influencia que ejerció Zapatero para que se concediera, la vicepresidenta tercera ha explicado que el Consejo Gestor donde se acuerdan este tipo de decisiones recibe "información sobre todos y cada uno de los criterios que había que cumplir", en base a lo avalado por la Comisión Europea, durante el contexto de la pandemia que era "extraordinariamente complicado para numerosas empresas, especialmente del mundo aéreo y turístico".

Dicho esto, Aagesen ha señalado que en esta primera reunión informativa para abordar rescates a empresas se recopilaba la información que llegaba desde la SEP y también de los informes de asesores externos donde se recogían datos "desde el punto de vista económico y financiero". "La decisión se tomaba, insisto, en base al cumplimiento de todos y cada uno de los criterios que estaban reglados", ha reiterado.

Así, ha dicho que no recuerda el número de reuniones que hubo para discutir el rescate de Plus Ultra, cuyas decisiones se elevaban al Consejo de Ministros. Al respecto, y cuestionada sobre quién avisó a Zapatero de que se iba a rescatar a esta compañía aérea, Aagesen ha indicado que conoció esta información por los medios de comunicación.

"Esto no debió ni nunca debió ocurrir. La información tenía que quedar centrada no sólo en el Consejo Gestor, sino en los equipos de las SEPI sin ningún tipo de filtraciones. Esto nunca debió ocurrir pero ocurrió según la información que hemos podido saber", ha subrayado.

Al respecto, ha insistido en que "todos los informes avalaban el cumplimiento de los criterios" de Plus Ultra y "eran favorables" al rescate de 53 millones de euros.