El Gobierno publica un sello de Pablo Iglesias Posse en el centenario de la muerte del fundador del PSOE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, interviene durante el acto conmemorativo por el centenario de la muerte de Pablo Iglesias Posse, en la sede de UGT, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

El Gobierno ha hecho publico este lunes que a partir del próximo 12 de enero se pondrá en circulación una serie de sellos sobre el fundador del PSOE y UGT, Pablo Iglesias Posse, en el centenario de su fallecimiento.

Así lo ha hecho público en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde también se explica que la estampación, denominada como 'Efemérides-2026. Pablo Iglesias Posse, 1850-1925-Hoy', contará con una tirada inicial de 65.000 sellos fabricados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda.

De los sellos emitidos, 2.500 se destinarán "para atender los compromisos derivados de la pertenencia a la Unión Postal Universal" y otros organismos, y otras 500 unidades "para atenciones de intercambio con los Organismos emisores de otros países", financiación y promoción filatélica.

Asimismo, han concretado que estas estampas se distribuirían entre el 12 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2031 con el valor postal enmarcado en la Tarifa A de Correos. Esta tarifa, según la página web oficial de la entidad pública, corresponde a un precio de 89 céntimos.

Finalmente, el comunicado ha concluido avisando de que, una vez finalizado el proyecto filatélico, se destruirán los elementos empleados para dicha emisión, a no ser que la fábrica considere que alguno de ellos "encierra gran interés histórico o didáctico".

De ser así, el material en cuestión se destinaría al "Museo de la Fábrica, el Museo Postal y Telegráfico o cualquier otro museo de interés en la materia".