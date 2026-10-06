El Gobierno recalca al PP que los regalos de protocolo a Sánchez desde 2018 "ni se acercan" al millón de euros

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Zani (d) - Moncloa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha recalcado al PP que los regalos y obsequios de protocolo recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que fue investido en 2018 no superan ni se acercan al millón de euros, la cifra en la que se valoran las joyas halladas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El pasado mes de junio, tras la imputación de Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' y la incautación en su despacho de joyas por valor de 1,3 millones de euros, Sánchez no sólo salió en defensa de la inocencia del expresidente sino que aseguró todos reciben obsequios como presidentes aunque algunos, dijo, no sabían cuáles eran.

A raíz de estas declaraciones, el PP registró una pregunta en el Congreso con la que pretendía saber si ese desconocimiento de los regalos recibidos durante su mandato y el valor de los mismo "significa que reconoce que no descarta la posibilidad de que haya podido recibir joyas u otro tipo de bienes muebles valorados en más de un millón de euros".

En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo comienza dejando claro a los 'populares' que Presidencia del Gobierno actúa con todos los regalos que se ofrecen al jefe del Ejecutivo "de acuerdo con los principios de buen gobierno y restos de disposiciones de aplicación recogidas en la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno", que data de 2013.

Dicha norma establece, entre otras cuestiones, que los altos cargos tienen prohibido aceptar obsequios de valor económico o que excedan la cortesía institucional normal, y que los regalos de mayor valor institucional no se quedarán para el uso personal del político sino que pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado.

Con todo, Moncloa puntualiza que "ningún regalo" de protocolo recibido desde la investidura en 2018 de Sánchez "supera ni se acerca a la cantidad por la que preguntan", esto es, al millón de euros.

DIFERENTE TRATO A LOS REGALOS DE LOS PRESIDENTES

En esta misma línea, el grupo parlamentario de Sumar también preguntó al Ejecutivo si tenía constancia de que la recepción de regalos u obsequios protocolarios por parte de los expresidentes Felipe González, José María Aznar o el propio Zapatero durante visitas oficiales, encuentros diplomáticos y actividades de representación internacional constituyese "una práctica habitual" con anterioridad a la aprobación del Código de Buen Gobierno del año 2005.

A este respecto, el Gobierno se limita a explicar que los regalos recibidos por los distintos cargos de la Administración General del Estado son gestionados "de forma desconcentrada" por los ministerios u organismos de los que dependen los cargos que los reciben aplicando lo previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Eso sí, añade que la única excepción son los obsequios recibidos por el presidente del Gobierno", que "son objeto de incorporación formal mediante Orden del ministro de Hacienda en el patrimonio de la Administración General del Estado, para ser a continuación afectados --también mediante Orden del Ministerio de Hacienda-- al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes".