El Gobierno reconoce que las cargas de la huelga le desagradan, pero apoya a Marlaska y pide esperar a la investigación

1133651.1.260.149.20261113140334 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha reiterado su respaldo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque reconoce que le "desagradan" las imágenes de cargas policiales registradas durante la jornada de huelga general en distintas ciudades españolas, y ha pedido esperar a los resultados de la investigación encargada por el departamento.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha respondido en estos términos al ser preguntada por las peticiones de dimisión de Marlaska que han realizado el grueso de los partidos con representación parlamentaria, incluido Sumar, su socio de Gobierno.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, Saiz ha comenzado subrayando una vez más que Marlaska cuanta con el respaldo del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez.

Este mismo jueves, el propio Sánchez llegó a decir que Marlaska es, junto al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, el "mejor ministro del Interior" de la democracia española. "Es mi ojito izquierdo o derecho", reivindicó en una entrevista con TVE.

EL GOBIERNO NO ESTÁ "IMPASIBLE" ANTE LO SUCEDIDO

Con todo, Saiz ha querido dejar claro que al Ejecutivo le "desagradan" esas imágenes de cargas policiales ante las que, según ha destacado, no han permanecido "impasibles". Así lo demuestra que el propio titular de Interior haya urgido una investigación "exhaustiva" de toda la actuación policial el día de la huelga. "Vamos a esperar las conclusiones de esa investigación", ha solicitado.

Dicho esto, la portavoz de Moncloa no ha desaprovechado la ocasión para reclamar a que estos incidentes "no opaquen el clamor social y las legítimas reivindicaciones" ni tampoco "el sentir mayoritario de miles y miles de ciudadanos que salieron a las calles de manera pacífica exigiendo una vivienda digna, una defensa de los servicios públicos y unos derechos para todos".