El Gobierno recrimina a PP y Vox la "incoherencia" de su patriotismo, que "antepone" a EEUU antes de defender a España

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones a los medios antes de la presentación de la exposición 'Nuevo Almanaque Nacional de Resistencias, Juventud y Memoria' - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha recriminado este jueves al PP y Vox "presumir de patriotismo" mientras "antepone" y se coloca "al lado" de los intereses de los Estados Unidos de Donald Trump "cuando hay que defender" la soberanía de España.

Así se han pronunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

En declaraciones a los medios en las 'Jornadas Confederales del Área de Mujeres' de UGT, Montero ha asegurado que la misión de la fragata 'Cristóbal Colón', enviada por España a Chipre, "no es ofensiva" y ha resaltado el "liderazgo que desarrolla España a nivel internacional"

Montero ha concretado que el envío de la 'Cristobal Colón' es para "reforzar la presencia en la frontera oriental de la Unión Europea, en la que este país --Chipre-- tiene especial tensión" y ha añadido que "acompaña" a un portaaviones francés.

"Lo importante es que el Gobierno mantiene una posición coherente y confía en que este conflicto termine resolviéndose de forma pacífica" ha señalado la vicepresidenta.

Asimismo, la titular de Hacienda ha resaltado que la posición de "firmeza" de España "está siendo reconocida a nivel internacional" y que después del "paso adelante" del Gobierno, otros países se han sumado a esa posición. Así, la ministra ha recalcado "el liderazgo que desarrolla España a nivel internacional".

"EN EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA"

Montero ha calificado el momento actual como "un momento muy importante para la política internacional que requiere firmeza de los Gobiernos" y ha remarcado que España "está fuerte en decir que no va a amparar nunca una guerra ilegal".

"Estamos fuertes también en denunciar la vulneración de los Derechos Humanos en Irán, estamos en el lado correcto de la historia", ha indicado.

Finalmente, la ministra de Hacienda, en relación a la utlización de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) por Estados Unidos, ha expresado que "no hay ninguna novedad" y que el Gobierno "garantiza la seguridad en su utilización".

De su lado, Torres y Rego, en declaraciones a los medios antes de la presentación de la exposición 'Nuevo Almanaque Nacional de Resistencias, Juventud y Memoria' han respaldado el "No a la guerra" rescatado por el presidente como respuesta a la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán.

En concreto, Torres ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de "presumir de patriotismo" y colocarse "al lado" de Estados Unidos cuando la Administración de Donald Trump ataca al Gobierno. "Bastante incoherencia", ha resumido el ministro.

El también líder de los socialistas canarios ha defendido el "No a la guerra" exclamado por Sánchez, una "posición de defensa del derecho internacional", a la vez que ha recordado "las repercusiones dramáticas" en España con la guerra de Irak de 2003 durante el gobierno de José María Aznar.

FRAGATA A CHIPRE

Dicho esto, Torres ha defendido el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para apoyar la defensa europea ante los ofensiva de Irán, algo que se establece, según ha explicado, cuando se ataca a "un Estado miembro de la Unión Europea". Así, ha recordado que el Gobierno español no ha autorizado "en ningún caso" el uso de las bases norteamericanas en España para la operación de Trump.

Ante esto, ha asegurado que es "triste" que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya tenido que "desmentir" a la Casa Blanca sobre "cuestiones que no son ajustadas a la realidad" --su portavoz señaló que el Ejecutivo "cooperaba" militarmente con EEUU-- y ha defendido que España ya ha demostrado que "no está sola" frente a la defensa del derecho internacional que empezó a defender el Gobierno de Pedro Sánchez y "luego se han sumado otros países".

"AGRESIONES IMPERIALISTAS"

A su lado, Rego también ha acusado a PP y Vox de "hincar la rodilla frente a Trump". "Están poniendo por delante los intereses de una potencia extranjera frente a la defensa de la soberanía de nuestro país", ha aseverado la titular de Juventud e Infancia, que ha celebrado con "orgullo" la postura del Gobierno por "haber impedido que aviones militares estadounidenses salieran de suelo español para participar en esta agresión imperialista".

La ministra ha insistido en que el Ejecutivo no va a apoyar "de ninguna manera ninguna acción militar". "Somos un gobierno que defiende la paz", ha dicho, para añadir después la necesidad de que los gobiernos se impliquen "con determinación" para generar "las condiciones que eviten la violencia y los conflictos".

TOMAR DECISIONES "OPORTUNAS"

En clave política y económica también se ha pronunciado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos y a los sectores productivos españoles sobre el conflicto bélico en Oriente Medio. "Estamos muy pendientes de la evolución de los acontecimientos y de la incidencia en nuestra economía y tomaremos las decisiones oportunas", ha manifestado a preguntas de los periodistas en Alicante.

Rodríguez ha subrayado que el presidente del Gobierno dejó este pasado miércoles "muy claro" en su comparecencia institucional que el Ejecutivo central está, al igual que en "todos los conflictos", del lado "del derecho internacional, en el marco de la Alianza Atlántica y de los consensos en la Unión Europea". "Y la misma posición hemos adoptado en estos momentos con Irán que hace meses con Gaza o que hicimos con Ucrania. Por tanto, siempre la misma posición", ha recalcado.

Dicho esto, ha señalado que el conflicto en Oriente Medio "recuerda a otra guerra en la que España sufrió mucho como pueblo", en alusión a la de Irak, "una guerra ilegal en la que se nos metió también por parte de Estados Unidos". "España clamó 'no a la guerra' y ese sentimiento sigue en el alma y en la conciencia de los españoles", ha aseverado la titular de Vivienda y Agenda Urbana.

"DECISIONES SOBERANAS"

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha recordado que el ataque a Irán es una operación "que no tiene ningún respaldo internacional" y, por tanto, España como "estado soberano" tomas "decisiones soberanas" sobre sus bases.

Preguntado en el acto 'Igualdad digital ya' por posibles represalias del gobierno norteamericano, López ha indicado que la Unión Europea ha sido "contundente" al recordar que España es Estado miembro y la relación se establece con la UE. No obstante, ha apelado a la solidaridad entre los países comunitarios tal y como ocurrió con Groenlandia. "España fue solidaria con un socio y miembro de la UE como Dinamarca", ha apuntado.