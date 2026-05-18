El Gobierno recurirrá la paralización de la declaración de la sede de la Comunidad de Madrid como Lugar de Memoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la sesión constitutiva de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, en el Círculo de Bellas Artes. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno central recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelar el acuerdo por el que se declaraba Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que albergó en el franquismo la Dirección General de Seguridad.

"Toda persona que se considere demócrata debería defender que sea 'Lugar de Memoria', aunque sea por humanidad. Y estamos convencidos de que así lo acabará reconociendo la Justicia. Tiempo al tiempo", ha augurado Torres en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así ha reaccionado el ministro ante esta decisión de la Audiencia Nacional, recordando que se trata de una medida cautelar, "no definitiva", y que no entra en el fondo de la cuestión.

En cualquier caso, Torres sostiene que el Gobierno sigue defendiendo que declarar 'Lugar de Memoria' la Real Casa de Correos "no afecta a los usos del edificio".

Por todo ello, el Gobierno ha decidido recurrir la paralización de la declaración de la sede de la Comunidad de Madrid como Lugar de Memoria: "Que la fachada recuerde lo que fue ese inmueble no interfiere en la actividad administrativa ni en la imagen institucional, y así lo argumenta uno de los magistrados con un contundente voto particular".

"Se trata de hacer justicia con las víctimas que sufrieron muerte y tortura en ese lugar", sentencia Torres.