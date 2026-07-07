El Gobierno reivindica su inversión en defensa ante la cumbre OTAN de Ankara y cree que Rutte trata de apaciguar a Trump

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea, a 16 de mayo de 2025, en Tirana (Albania). - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pedro Sánchez reivindica la inversión que ha realizado en seguridad y defensa en los últimos meses --que ya alcanza el 2% del PIB y cumple los objetivos de capacidades marcados por la OTAN-- ante la cumbre de la Alianza que comienza este martes en Ankara (Turquía) y considera que las últimas declaraciones del secretario general Mark Rutte, que ponen en duda la senda marcada por España, tratan de apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En Moncloa sostienen que España llega a Ankara con los deberes hechos, tras haber alcanzado los objetivos acordados con los aliados en la cumbre del año pasado en La Haya (Países Bajos); en la que Sánchez se negó a gastar el 5% del PIB porque, a su juicio, con el 2% podría cumplir las exigencias de la OTAN.

En ese sentido destacan que a finales de junio el comité de política y planes de defensa de la Alianza concluyó que España alcanzó sus objetivos de capacidades para 2025 y lo hizo además con un grado de cumplimiento superior a la media europea y al de potencias como Canadá.

España, subrayan en Moncloa, es el séptimo país que más ha cumplido de los 32 miembros de la OTAN, es el tercer país que más efectivos tiene desplegados en misiones de paz y seguridad y el que más tropas mantiene en el flanco oriental de Europa.

En esta misma línea destacan que es el segundo mayor contribuyente de capacidades navales de la Alianza y el cuarto en cuanto a capacidades aéreas. Una contribución que está por encima de lo que a priori le correspondería por su tamaño y porque España no es ni la segunda ni la cuarta economía de la Alianza, según resaltan.

RUTTE PIDIÓ PLANES "CREÍBLES"

Rutte viene insistiendo en que España tendrá que gastar más de lo que dice y considera que debe llegar al 5% y gastar 3.500 millones de euros en lugar de los 2.200 que calcula España. "El tiempo dirá quien tiene razón, pero yo creo que la tengo yo", llegó a decir.

Este mismo lunes, ya desde Ankara, el exprimer ministro neerlandés instó a los países aliados a presentar planes "claros, concretos y creíbles" sobre como plantean alcanzar la meta del 5%, aunque aplaudió los logros alcanzados hasta el momento. Aunque no mencionó a España, se ha interpretado como una mención a nuestro país.

En el Gobierno se defienden y consideran que no se menciona a España porque acude a la cumbre "con la tranquilidad de llevar los deberes hechos, con los datos en la mano y demostrando que España siempre cumple sus compromisos", según dijo este martes la portavoz Elma Saiz en una rueda de prensa en La Moncloa.

MALESTAR CON EL SECRETARIO GENERAL

En ese sentido, fuentes gubernamentales consideran que este tipo de declaraciones responden a un intento de apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy vehemente con varios países europeos a los que acusa de no contribuir lo suficiente. Piden, por tanto, seriedad y evitar creencias o especulaciones porque, insisten, los propios datos de la OTAN demuestran que España está cumpliendo.

En el Ejecutivo hay malestar con el secretario general aunque ven estos dardos como un mero relato y aseguran estar dispuestos a soportarlo. Confían además en que no haya ninguna consecuencia real contra España porque, más allá de declaraciones, los datos sostienen el compromiso con la seguridad y la defensa conjunta.

En todo caso, Sánchez acude preparado para enfrentar posibles señalamientos públicos de Trump o Rutte y lleva consigo una lista de datos --como los mencionados anteriormente-- para demostrar que España está gastando más y mejor y cumple lo que prometió.

El presidente llega este mismo martes a Turquía, sin su mujer Begoña Gómez, a la que el juzgado que la investiga le ha denegado viajar a este país tras haberle retirado el pasaporte. A las 18.30 hora española está prevista su llegada a la cena ofrecida por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a los jefes de Estado y de Gobierno.

El miércoles se celebrará la sesión de trabajo y es posible que Sánchez mantenga reuniones bilaterales con algunos líderes en los márgenes de la cumbre. Finalmente, alrededor de las 14.30 horas ofrecerá una rueda de prensa.