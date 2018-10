El Gobierno remarca que no tiene nada que "temer" de Bárcenas porque hay garantías de que "no va a haber impunidad"

Actualizado 26/01/2015 19:00:50 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha querido dejar claro que el Gobierno no tiene nada que temer ante las hasta ahora constantes declaraciones del ex tesorero del PP Luis Barcenas tras su salida de prisión bajo fianza.

En declaraciones en un encuentro informativo con periodistas, Ayllón ha recordado que Bárcenas ha estado más de un año en prisión provisional y ahora ha saludo de la cárcel en libertad con condiciones, y que, por el momento, ha ofrecido "tantas versiones como televisiones hay en España".

A su juicio, "la única preocupación" del Gobierno es que no se haga Justicia y, como hay un juicio previsto, ya está claro que no va a haber impunidad. "Y si no hay impunidad, por tanto no hay temor", ha señalado,.