El Gobierno replica al PP que Sánchez participa en la cumbre por la paz en Gaza: "El que no se entera es Feijóo"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el acto de inauguración institucional del nuevo Hub Tecnológico de ING, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha contestado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo --que dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez "no pinta nada" en política internacional-- señalando que está presente en la cumbre en Egipto para la paz en Gaza.

"El que no se informa y no se entera es Feijóo" ha lanzado López este lunes, afeando que el presidente nacional del PP haya decidido hacer estas declaraciones el mismo día en que se produce esta cumbre "en la que está el presidente y España".

"Le informo, que no ha debido leer los periódicos que hoy hay una cumbre en Egipto para la paz en Gaza y ahí está el presidente y España", ha reprochado el ministro en declaraciones a los medios en el acto de inauguración institucional del nuevo Hub tecnológico de ING.

De este manera ha respondido a unas declaraciones de Feijóo esta misma mañana en las que ha señalado que el Ejecutivo de Sánchez ha hecho "el ridículo internacional" y que ya no es un país fiable para los socios de la OTAN.

El líder del PP dijo que España "ya no cuenta" en política exterior al tiempo que denunció el "desconocimiento" del ministro del ramo, José Manuel Albares, que "ni siquiera" se enteró de que las partes estaban cerca de cerrar un acuerdo en Oriente Próximo.

Óscar López ha seguido cargando contra Feijóo señalando que es él quien "pinta cada vez menos" en el PP porque "le están comiendo la tostada" entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el expresidente José María Aznar y el líder de Vox, Santiago Abascal.