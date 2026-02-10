El Gobierno resta importancia a las críticas de Felipe González y dice que su voz es "una más" en el PSOE

1050748.1.260.149.20260210144843 (i-d) La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha tratado de quitar importancia a las críticas lanzadas este mismo martes por el expresidente Felipe González afirmando que su voz es "una más" dentro del PSOE.

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa Saiz ha dicho que no vio la intervención de González en el Ateneo de Madrid y se ha limitado a decir que el PSOE es un partido democrático en el que hay muchas voces. "Y la de Felipe González es una más", ha zanjado.

De este modo ha contestado al expresidente socialista que reprochó la falta total de autocrítica en el PSOE tras la derrota en las elecciones de Aragón, en las que igualaron el peor resultado histórico con solo 18 escaños.

Además, reiteró que votará en blanco en las próximas elecciones generales si el candidato es Pedro Sánchez y, aunque dijo que no pactaría con Vox, ve aún peor llegar a acuerdos con Bildu.