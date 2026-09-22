El Gobierno saluda la condena de Feijóo a la agresión contra la diputada de Ceuta, pero le insta a romper con Vox

1119138.1.260.149.20260922143306 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha celebrado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya condenado la agresión sufrida por la diputada de la Asamblea de Ceuta, Julia Ferreras, este domingo. No obstante, ha instado al PP a "ir más allá" y romper con Vox quien, en su opinión, "llama precisamente a esa violencia".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha querido comenzar haciendo un llamamiento a la "convivencia" y a la "no violencia" en Ceuta, y ha señalado que quien llama a ese "odio" tiene que responsabilizarse de las consecuencias.

"Está bien condenar la violencia, pero hay que ir más allá", ha insistido Saiz para criticar los pactos del PP con Vox que dan competencias en materia de menores a los de Santiago Abascal, cuyos dirigentes han reivindicado que estos no son "niños" sino "menas" y llaman a "la caza del inmigrante".

Por otro lado, Saiz ha lamentado que el presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, declinara reunirse este lunes con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y eligiera participar en un acto del PP con el propio Feijóo y el presidente del PP europeo, Manfred Weber. "Eso, desde luego, poco contribuye a ayudar a Ceuta", ha censurado la ministra.

PIDEN AL PP QUE PONGA SOLUCIONES SOBRE LA MESA EN LA CRISIS

Sobre la postura de los de Feijóo en la crisis migratoria también se ha pronunciado el ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la Ciudad Autónoma, Ángel Víctor Torres, que ha lamentado que el PP secunde nuevas manifestaciones este fin de semana contra la gestión del Gobierno, pero impida el traslado de menores a las ciudades autónomas donde gobierna.

"Lo que le pedimos al Partido Popular más que manifestación es que ponga sobre la mesa alguna solución", ha insistido Torres. En este sentido, el responsable del 'mando único' en Ceuta ha subrayado que para ayudar, el PP tiene que permitir que cerca de 3.000 menores vayan a las regiones donde gobiernan. "Lo que no se puede estar es en un lado y a la vez en el contrario", ha criticado el ministro.

Ante esta situación, el ministro ha pedido que cuando los españoles se manifiesten por las personas que hay en las calles de la Ciudad Autónoma se les recuerde que "hay menores en las calles y que no salen de Ceuta porque el PP no quiere".

Así, Torres ha recordado que la formación de Feijóo "ya dio la espalda" a Ceuta cuando votó en contra de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes en comunidades autónomas, incluso con "Vivas diciendo que apoyaba al Gobierno y enfrentándose a su formación política".

Respecto a la relación entre los miembros del Ejecutivo y el presidente ceutí, el ministro ha defendido que seguirá "tendiéndole la mano" porque es la competencia que le ha asignado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.