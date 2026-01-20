El Gobierno sostiene que "todas las hipótesis están abiertas" sobre el accidente, aunque descarta el sabotaje

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "todas las hipótesis están abiertas" sobre las posibles causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), aunque ha descartado la posibilidad de un sabotaje.

"Todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso del siniestro están abiertas", ha indicado Marlaska en varias ocasiones, remitiéndose al informe que realizará la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

En este sentido, ha recordado que la CIAF ha determinado que "será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del Iryo".

En cuanto al sabotaje, ha dicho que "nunca se ha barajado esta posibilidad" sino que se han centrado "en cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario". "No me gustaría que llamáramos la atención en aquello que nunca ha habido ningún elemento que pudiera ni siquiera barajarse de inicio", ha enfatizado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))