El Gobierno subraya que aplicará convenios migratorios con Marruecos para devolver a los migrantes que llegan a Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hace balance del diálogo y negociación con las CCAA, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). El ministro hace balance del diálogo y negociación con las CCAA, a través del me - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que España aplicará los convenios migratorios que ha firmado con países como Marruecos para "devolver" a las personas que han llegado de forma masiva en las últimas horas a Ceuta.

"Se va a establecer lógicamente lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal", ha afirmado en una entrevista en 'La Radio Canaria', recogida por Europa Press, en la que ha precisado que se tendrán "lógicamente" en cuenta los derechos, la humanidad y la "respuesta humanitaria" ante la llegada de estas personas.

Torres ha insistido en que "así está establecido" en los convenios firmados con otros países, donde también se estable las circunstancias de cada persona, según sean mayores o menores de edad. "Pero se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país", ha enfatizado.

El ministro ha reconocido que la "situación es difícil y compleja", añadiendo además que el Gobierno y los ministros que tienen competencias en el ámbito migratorio han estado en contacto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y se ha desplazado hasta la ciudad autónoma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.