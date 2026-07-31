Los obispos piden "respeto a la dignidad" de los migrantes que entran a Ceuta y "evitar manipulación partidista"

Varios migrantes en el agua tratan de traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha pedido, ante la situación en Ceuta, que se cumpla con "la legalidad vigente", se respete "la dignidad" de las personas migrantes y se "evite la manipulación con fines partidistas".

"Ante la crisis migratoria y humanitaria que se está dando en Ceuta, desde el departamento de Migraciones de la CEE pedimos que las medidas ante esta situación se haga desde la legalidad vigente, con respeto a la dignidad de las personas y evitando la manipulación con fines partidistas", subrayan a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Así se han pronunciado después de que miles de personas migrantes procedentes de Marruecos hayan cruzado en las últimas horas, a nado o a través del espigón, la frontera de Ceuta.