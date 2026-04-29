El Gobierno tacha a Aldama de "mentiroso" y le reprocha que acuse al PSOE "sin pruebas"

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno piensa que la declaración en el Tribunal Supremo del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha demostrado que es un "mentiroso" y considera ha lanzado acusaciones contra el PSOE por presunta financiación irregular sin pruebas y en base a habladurías.

Según trasladan fuentes gubernamentales a Europa Press, este miércoles ha quedado acreditado que Aldama no puede probar los delitos que atribuye al PSOE y solo cuenta con presuntos testimonios de terceros sin evidencias.

De este modo rechazan el testimonio que ha ofrecido en el Supremo , donde afirmó que Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, le pidió que mediase con empresas constructoras para que estas aportasen dinero destinado a la financiación del PSOE.

Aldama ha declarado que las empresas aportaban fondos por licitaciones de obra pública y él entregaba cantidades en metálico en el Ministerio y en el domicilio particular de Ábalos y tanto el ministro como su asesor le decían que "parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista".

El empresario Aldama habla de entregas mensuales fijas de 10.000 euros y otras más elevadas en momentos concretos, de "50-60.000 euros" que llevaba en sobres y otras más elevadas de hasta "250.000 euros" que cargó en una mochila, según ha relatado.

KOLDO Y ÁBALOS, POCO FIABLES

En el Gobierno consideran que Aldama está ejerciendo su derecho a mentir --del que dispone por declarar como investigado en la causa-- y recalcan que la única prueba que ha presentado para sostener esta acusación es el presunto testimonio de dos personas, Ábalos y Koldo, que están siendo juzgadas por delitos graves, que se ha demostrado que han tenido comportamientos "moralmente cuestionables" y que "no son de fiar".

En el Gobierno piensan que Ábalos y su asesor le pudieron decir a Aldama que el dinero iba para el PSOE para presionarle a que aportase más cantidades, pero insisten en que nunca entró en el partido porque las cuentas están más que revisadas.

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha cargado contra Aldama quien, afirma, "ha hecho de las mentiras su estrategia de defensa", según ha indicado en un mensaje en X. "Son dos años ya señalando sin pruebas. No esperamos disculpas, con que dejen de calumniar es suficiente", ha señalado.

EL PSOE INSISTE: "NO HUBO FINANCIACIÓN ILEGAL"

En un comunicado, el PSOE hace hincapié en que Aldama lanza "acusaciones sin acreditar" porque, insisten "no hay delito que acreditar". "Mentira tras mentira. Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos", apuntan.

Los socialistas señalan además que volverán a pedir amparo al Supremo para actuar "frente a estas injurias" con las que se sienten difamados. "No existe financiación ilegal en el PSOE, solo existen las mentiras de Aldama", han reiterado.

Además, rechazan lecciones del PP, a los que acusan de haber tenido "cajas B, sobresueldos y sentencias firmes por corrupción" y de mirar para otro lado cuando surgen casos de corrupción mientras el PSOE, defienden, actúa con transparencia, colabora con la Justicia y tiene absoluta disposición a "esclarecer cualquier hecho".