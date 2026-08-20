El Gobierno tacha de "ilegalidad manifiesta" las deportaciones masivas de menores planteadas por Feijóo y Vivas

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (d), en una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i) - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha tachado de "ilegalidad manifiesta" las deportaciones masivas de menores que plantearon en una rueda de prensa conjunta en Ceuta este miércoles el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la 'Cadena Ser', Pérez Correa ha admitido estar "sorprendido" ante las declaraciones de los 'populares' porque Feijóo "conoce perfectamente cómo funcionan los sistemas de protección".

Así, ha reconocido que el Ministerio respeta que la prioridad de Ceuta sea "el retorno de los menores a Marruecos", pero "no comparte" la deportación masiva que defendieron en la rueda de prensa Vivas y Feijóo, al recordar que esta cuestión es ilegal.

El secretario de Estado ha insistido en que tanto el reglamento de retorno europeo, que exige la búsqueda de una familia, tutor o instalación adecuada para los menores, como el propio Tribunal Supremo, quien en el año 2021 estableció que las devoluciones tenían que tener "garantía individualizada", impiden los retornos que plantearon los mandatarios del PP.

"Si esto fuera tan fácil como plantea ahora mismo el PP, sus sistemas de protección en comunidades autónomas que tutelan a miles de menores podrían haber empezado esto o haber buscado esta fórmula. Ellos son conscientes de que no es legal", ha apostillado el secretario de Estado.

VIVAS CRITICÓ QUE NO LE HABÍAN INFORMADO DE LOS TRASLADOS A LA PENÍNSULA

Este miércoles el presidente Vivas también negó estar informado sobre el traslado en el que trabaja el Gobierno de unas 500 niñas a la península. Sin embargo, Pérez Correa desmiente que el Ejecutivo autonómico desconociera este plan.

"Lo conoce porque estamos trabajándolo con su dirección de Infancia", ha explicado. En este sentido, el secretario de Estado ha incidido en que el Ministerio es el encargado de hacer "una propuesta asentada en el territorio", pero que también "exploran la posibilidad" de derivar a las niñas a recursos especializados de la península.

"Tenemos el mecanismo y los recursos económicos, hemos consignado 25 millones de euros, ha sido la primera actuación de emergencia porque nosotros ya veíamos la contingencia migratoria grave en los días previos", ha detallado.