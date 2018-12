Gobierno Vasco cree que la derecha española no cuenta con mayoría para reformar la Constitución y recuperar competencias

Publicado 28/11/2018 12:06:10 CET

Dice que al PP, Cs y Vox "les interesa ofrecer un perfil muy conservador, muy recentralizador, y tremenda e intensamente españolista"

BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, cree que, en la actualidad, los partidos de la derecha española no cuenta con mayoría suficiente para reformar la Constitución y recuperar competencias.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Erkoreka ha afirmado que el Gobierno Vasco no está preocupado por la 'deriva' de partidos como el PP, Ciudadanos o Vox, que abogan por recuperar competencias para el Estado, porque "la posibilidad de que, quienes formulan estos discursos, tengan poder efectivo y suficiente en las instituciones como para materializar sus previsiones y sus promesas".

Por eso, considera que no es "un peligro cierto e inmediato". "Son declaraciones del momento, en un contexto electoral (los comicios andaluces), de gran confrontación política, y les interesa ofrecer un perfil muy conservador, muy recentralizador, y tremenda e intensamente españolista", ha añadido.

A su juicio, estas formaciones tendrán que ver "si electoralmente les resulta rentable o no". "Lo que están planteando es quebrar la Constitución, entre otras cosas. Ya sabemos que son maestros en el arte de invocar una norma jurídica o un principio, y saltárselo cada vez que tienen ocasión de pronunciarse en relación con la vida pública", ha añadido.

BLOQUE CONSTIUTUCIONAL

En este sentido, ha criticado que "nada les cuesta invocar la Constitución como el marco insoslayable de organización de la convivencia, y hacer propuestas concretas que se saltan la Constitución". "Pero el bloque de la constitucionalidad dice claramente que la competencia educativa está repartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma, pero que la gestión corresponde a las comunidades autónomas que tienen asumida esa competencia", ha manifestado.

Por ello, ha subrayado que, en la actualidad, "el marco normativo es claro" en esta materia. "Cualquier reivindicación en sentido contrario supondría, o vulnerar la Constitución o modificarla, y no creo que hayan formulado o tengan claras mayorías todavía para poder llevar a cabo una cosa de este tipo. Por eso, no es motivo de preocupación inmediata para el Gobierno Vasco", ha apuntado.

A su juicio, éste es "un indicador claro de la deriva que lleva la política española". "A mí no me gusta, me parece preocupante, pero es fruto de decisiones libérrimas de personas y de partidos políticos, que, si quieren adoptar ese rumbo, lo pueden hacer", ha indicado.