El Gobierno vasco cree que con un Ejecutivo PP-Vox, Euskadi entraría en una fase "muy difícil" y de "defensa" del Estatu

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxen - GOBIERNO VASCO

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxea, ha afirmado que con un Gobierno de PP y Vox, Euskadi entraría en una fase "muy difícil" y de "defensa" del Estatuto de Autonomía porque el partido que lidera Santiago Abascal "está totalmente en contra del autogobierno".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ubarretxena ha dicho que "no tenemos más que oír a la parlamentaria de Vox en el Parlamento vasco" para saber que Vox es "un partido que está totalmente en contra del autogobierno".

"Ya sabemos lo que opina Vox, que está en contra del autogobierno, y entraríamos en una fase muy difícil y seguramente en una fase de defensa", ha advertido, para añadir que Euskadi no puede "renunciar a nuestra gran herramienta que es el Estatuto de Autonomía y a eso nos tenemos que aferrar", por lo que ha asegurado que seguirán trabajando para que se cumpla.

Ante la advertencia del Lehendakari, Imanol Pradales, de los "tiempos oscuros que pueden llegar", Ubarretxena ha rechazado hacer "elucubraciones", pero ha dicho que "nos tenemos que preparar para los determinados escenarios que puedan llegar". "Hay que barajar diferentes escenarios y, ante esos escenarios, el Gobierno vasco estará preparado", ha asegurado.

En esa línea, Ubarretxena ha afirmado que siguen hablando sobre las transferencias pendientes, los canales de comunicación "siguen abiertos" con el Estado y están "intentando conseguir algún acuerdo", porque, a su entender, aunque ya quedan "muy pocos días para que termine la legislatura y sería difícil, si el Estado quiere, lo puede hacer".

Tras reconocer que los días que quedan de legislatura son "pocos" para poder realizar la Comisión Mixta de Transferencias que sigue a la comisión bilateral donde se dan los acuerdos y en la que se materializan los traspasos, Ubarretxena cree que posible "al menos dejar iniciados procedimientos", de forma que "si durante estos días de descuento que quedan conseguimos acuerdos de calado, al menos el procedimiento quede ya comenzado".

"Estamos hablando en esos términos y vamos a ver si es posible", ha añadido, para insistir en que está en manos del Ejecutivo central, aunque también ha explicado que hay "reticencias" de los ministerios, ya que "muchos funcionarios de alto rango están ya con un pie fuera porque ven que se termina la legislatura y todo se empieza a ralentizar".

Según ha dicho, "hay menos ganas de sacar cosas adelante", pero no obstante", desde el Ejecutivo vasco siguen hablando en estos términos, porque "desde Euskadi hemos hecho las tareas, toda la documentación está enviada y si no se acuerdan o si no se consiguen los acuerdos, no será porque la parte vasca no lo haya hecho", pero "hace falta que la otra parte del paso".

DIFICULTADES

Ubarretxena ha reconocido las "dificultades" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha insistido en que "al menos, se podría conseguir un inicio de los procedimientos". "Y mientras haya mimbres, la parte vasca tenemos que intentarlo hasta el final", ha reiterado.

La portavoz del Ejecutivo vasco ha precisado que están hablando "en varias materias y vamos a ver si podemos en algunas de esas materias conseguir acuerdos que puedan ser acuerdo del Consejo de Ministros, porque el Gobierno del Estado lo podría hacer tranquilamente sin ningún problema o de inicio de los procedimientos". "Vamos a jugar con las herramientas que tenemos ahora mismo disponibles encima de la mesa, porque hay herramientas", ha dicho para emplazar a "la voluntad del Estado".

ESTATUTO DE GERNIKA

Tras recordar que ayer se cumplieron 47 años del Estatuto de Gernika y lamentar que "todavía no se ha cumplido" y se sigue "en una pelea que no deberíamos estar peleando", Ubarretxena ha valorado los años de negociaciones y los traspasos de competencias que han ido llegando para insistir en que "siempre estamos negociando algo que no deberíamos de negociar".

"Históricamente siempre ha sido así e, independientemente del color que haya gobernado en Madrid, la dinámica ha sido la misma, siempre el PNV ha tenido que hacer valer sus votos en el Congreso para sacar adelante temas, transferencias y competencias que son nuestras". En cualquier caso, ha asegurado que lo que tiene claro el Gobierno vasco es que "lo importante es la agenda vasca, el interés de Euskadi, nuestras competencias y nuestro autogobierno".

En ese sentido, ha destacado que el Gobierno Vasco "ahí hace una defensa y va a seguir haciéndola". "Porque es lo que nos toca y porque es la mejor herramienta que tenemos para seguir avanzando como país y para ampliar nuestro bienestar", ha dicho.

Por último, Ubarretxena ha insistido en que están hablando para ver si pueden conseguir "algún acuerdo de calado, teniendo en cuenta las circunstancias, el tiempo de descuento y las herramientas" de las que se dispone "ahora mismo". "Se trata de aprovechar la oportunidad de ser pragmáticos y de este contexto ver si podemos amarrar algún acuerdo más", ha concluido.