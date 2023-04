Gobierno Vasco dice que Vivienda es competencia autonómica y esperará a ver el contenido final de la Ley estatal

Afirma que no es momento de pronunciarse sobre recurrirla ante el Constitucional porque, por el momento, "no hay nada" que impugnar

VITORIA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que las políticas de vivienda son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y ha afirmado que esperarán a ver el contenido final de la Ley estatal cuando se apruebe en el Congreso para ver si vulnera competencias de Euskadi. Además, ha afirmado que no es momento de pronunciarse sobre recurrirla ante el Tribunal Constitucional porque, por el momento, "no hay nada" que impugnar.

En una comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en Vitoria-Gasteiz, Zupiria ha respondido, de esta forma, a las preguntas de los periodistas sobre el proyecto de Ley de Vivienda del Estado, después de que el PNV haya asegurado que conculca competencias vascas, algo que ha rechazado el PSE-EE, socio de los jeltzales en el Ejecutivo autonómico.

Tras admitir que este es un tema "complejo, que requiere de mucho acuerdo interinstitucional, también en el caso de la Comunidad Autónoma, entre el Gobierno, las diputaciones forales y los ayuntamientos", ha reconocido también que la vivienda es "una de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca".

"Las administraciones vascas no han sido nunca ajenas a este problema. Euskadi, desde que accedió al autogobierno, ha fomentado y ha impulsado las políticas sociales de vivienda", ha subrayado.

Por ello, ha asegurado que esta materia seguirá siendo "una prioridad" del Ejecutivo vasco en el futuro. Ante el proyecto de Ley estatal de vivienda, ha dicho que al Gobierno autonómico le corresponde esperar a que sea aprobada definitivamente en Cortes Generales. "Cuando se conozcan sus contenidos, será el momento de decidir qué es lo que corresponde hacer", ha añadido.

Bingen Zupiria (PNV) ha explicado que, en todo caso, ayer ya realizó una valoración pública el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola (PSE-EE), en la que "señalaba que, en algunas coberturas, la Ley vigente en Euskadi es más progresista que la que estos días ha sido anunciada para el conjunto del Estado español".

COMPETENCIA AUTONÓMICA

"En cualquier caso, también es evidente que ha habido pronunciamientos diversos, tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), indicando que las políticas de viviendas son una materia exclusiva de las comunidades autónomas. Por lo tanto, habrá que ver cómo resulta aprobada la Ley presentada por el Gobierno español, en qué condiciones y con qué características", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que uno de los objetivos que se propone esta norma es "el acceso de la juventud a una vivienda". "Y este es un ámbito en el que también en Euskadi contamos con una estrategia propia como es la estrategia de emancipación y reto demográfico, que en unos meses garantizará una aportación mensual a los jóvenes que estén en fase de emancipación", ha remarcado.

Preguntado por la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, ha destacado que en estos momentos "no hay nada que recurrir porque no existe una Ley aprobada". Por ello, cree que se tiene que conocer la redacción final de la Ley. Hasta entonces, tal como ha explicado, "no cabe pronunciarse ni en sentido positivo o negativo" a su impugnación.

DIFERENCIAS ENTRE PNV Y PSE

Respecto a las opiniones discrepantes que en torno a este asunto han expresado representantes del PNV y del PSE-EE --socios de gobierno en el Ejecutivo autonómico--, ha afirmado que esta cuestión no se ha abordado en la reunión de este martes del Consejo de Gobierno.

En todo caso, Bingen Zupiria ha subrayado la "colaboración" que mantienen todas las instituciones vascas a la hora de impulsar las políticas de vivienda.

INCENTIVOS FISCALES

Asimismo, en materia de inventivos fiscales a la vivienda, ha recordado que PNV y el PSE-EE ya han anunciado que, tras las elecciones de mayo, realizarán un estudio sobre las políticas tributarias vigentes.

Zupiria ha precisado que, en el marco de ese análisis, se determinará cuáles han sido los resultados de las actuales políticas fiscales y es necesario modificar el sistema de incentivos vigente.