Gobierno Vasco no tomará medidas contra los condenados por el 'caso de Miguel' hasta que no se le notifique el auto

BILBAO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo regional no tomará ningún tipo de actuación contra los condenados por el 'caso de Miguel' hasta que no reciga la notificación del auto de ejecución de la sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Álava.

Tapia se ha expresado en estos términos, durante un desayuno informativo del Fórum Europa. Tribuna Euskadi en Bilbao al ser preguntada por si había recibido ya notificación por parte de la Audiencia Provincial de Álava para proceder a los despidos de Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano, condenados por este 'caso de Miguel'.

En este sentido, Tapia ha reiterado que "no tiene nada nuevo ni diferente que decir" respecto a lo que ya comunicó durante su comparecencia del pasado martes ante la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Vasco para informar sobre las responsabilidades públicas que de Miguel sigue desempeñando en la fundación pública Hazi, donde tiene plaza como personal laboral.

"No hay nada ninguna novedad respecto a lo que ya dije y, desde luego todos los servicios jurídicos del Gobierno y las asistencias que tenemos, tanto en Hazi como en los parques tecnológicos nos dicen que, entretanto no recibamos esa notificación desde la Audiencia, no existe seguridad jurídica para procecer a ningún tipo de actuación" ha recalcado.

La consejera ha explicado que no ha recibido notificación por parte del propio Alfredo de Miguel pero, ha añadido, "porque el Gobierno tampoco ha recibido ninguna notificación por parte de la Audiencia Provincial de Álava, que es quien tiene que notificarnos la ejecución de esa sentencia y cómo se ejecuta" ha puntualizado.

En su comparecencia del pasado martes en el Parlamento Vasco, Tapia recordó que, pese a que el Tribunal Supremo dictó su sentencia sobre el 'caso De Miguel' el 9 de enero, el Gobierno Vasco --una de las partes personadas en la causa-- aún no ha recibido, por parte de la Audiencia Provincial de Álava, el auto de ejecución de esta sentencia.

Ante esta situación, explicó que el Departamento de Gobernanza Pública del Ejecutivo ha remitido, de manera "absolutamente extraordinaria", un escrito a la Audiencia en el que pide oficialmente la notificación sobre la sentencia, al igual que han solicitado desde Hazi al propio De Miguel para que comunique la sentencia a la fundación cuando la reciba.