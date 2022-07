El Gobierno vasco ve extensible al euskera el acuerdo sobre el catalán alcanzado en la mesa de diálogo

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que el acuerdo entre el Gobierno central y el de Cataluña para promover el uso del catalán en el Senado, el Parlamento Europeo y en foros internacionales, será extensible al euskera porque así lo plantea el propio pacto para el resto de leguas cooficiales, si así lo demandan los ejecutivos autonómicos.

Por lo tanto y en declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press, ha proclamado que ahí se abre "alguna nueva puerta" para que todos tengan la posibilidad de "acceder a ella".

Zupiria ha afirmado que lo que está sucediendo en Cataluña tiene que ver "mucho con el mundo educativo" y en Euskadi se lleva "muchos años trabajando, consensuando, dialogando y negociando para que el tema lingüístico no sea un tema conflictivo".

A su juicio, se han dado "grandes pasos" y ahora mismo el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, tiene un acuerdo amplio con los dos partidos de la oposición para sentar las bases de un modelo educativo en el que "convivan y se utilicen con naturalidad" las dos lenguas oficiales e incluso una tercera y una cuarta.

"Nosotros estamos haciendo nuestro propio camino y el camino que se ha hecho tiene dos patas fundamentales, una el gran consenso político y social que ha existido hasta ahora y el otro es las posibilidades que este clima de consenso han abierto para la normalización y el aprendizaje del euskera, ese es el camino que tenemos que seguir", ha agregado.

LAMENTA LAS RESISTENCIA A CUMPLIR EL ESTATUTO

A su vez, ha lamentado que el desarrollo del autogobierno "vaya con forceps" y "resistencias" a cumplir el Estatuto, por lo que espera que en la reunión que mantendrán este viernes en Euskadi la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y la ministra de de Administraciones Públicas del Gobierno central, Isabel Rodríguez, se "pueda avanzar".

Y es que Zupiria se ha referido al proceso de desarrollo del Estatuto y al hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera hace unos días que hay algunas competencias "no transferibles".

Al respecto, ha asegurado que, tras esas palabras, no le consta que haya habido ninguna "respuesta directa" de Sánchez al Lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre lo que está ocurriendo, pero ha indicado que se están produciendo "pronunciamientos de diferentes responsables del Gobierno de España diciendo que no hemos entendido bien lo que dijo el presidente Sánchez".

Zupiria ha indicado que este viernes la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi y la ministra de de Administraciones Públicas del Gobierno central, Isabel Rodríguez, se reunirán en Leioa y se verá si se "pueda avanzar".

El portavoz del Gobierno vasco ha lamentado que haya cuestiones que "van con forceps" y, una de ellas, sea el desarrollo del autogobierno vasco, que quedó "fijado de una manera en una ley orgánica que fue el Estatuto de Gernika, resultado de una negociación entre los representantes institucionales vascos y del Gobierno español y aprobado en referéndum por la mayoría de esta sociedad".

Por lo tanto, cree que que debería "haberse convertido en hechos inmediatamente" y "40 años más tarde, hay resistencias para que se pueda cumplir aquel autogobierno admitido y reconocido en el Estatuto de Gernika".

Según ha indicado, está siendo "muy costoso" pero ha añadido que seguirán insistiendo para que "se cumpla la ley". Zupiria ha señalado que sería "bueno" que este viernes se pudiera avanzar y ha recordado que es "un compromiso de todas las partes". "Y si nos hemos comprometido todos a que eso sea así, hagamos lo posible", ha añadido.

Zupiria ha añadido que el TAV es "otro ejemplo de lo que está pasando" porque Euskadi fue la primera comunidad autónoma que empezó a hablar del Tren de Alta Velocidad y, si se coge el "mapa del Estado español", el País Vasco es "una isla, el único lugar en el que no se han terminado las obras que todavía está pendiente de conexión. "Es también difícil de entender y también está siendo muy costoso", ha lamentado.

El también consejero de Cultura ha añadido que es una obligación constitucional proteger todas las lenguas del Estado español y eso "no se está haciendo" porque los poderes centrales del Estado "no se han comprometido con la normalización de las otras lenguas que no son el castellano". Por ello, ha manifestado que es algo en lo que van a seguir insistiendo porque "está en juego el futuro de muchas de estas lenguas".

Bingen Zupiria ha afirmado que la Administración que sigue estando en manos del Gobierno central "no se ha comprometido con la normalización del euskera, en nuestro caso".

"No no tiene planes de normalización, no tiene diagnóstico sobre el nivel de conocimiento y el uso del euskera en su administración, no tiene un diagnóstico de si se está cumpliendo o no la obligación que tienen de atender en euskera a quien así quiera ser atendido. Este aspecto es muy importante, va más allá del acuerdo que ayer firmaron. Si es un acuerdo en esa dirección será bienvenido, es algo que todos los responsables institucionales de las comunidades autónomas que, además del castellano tenemos otra lengua oficial, llevamos años pidiendo", ha manifestado.

Zupiria ha asegurado que "todos los que hablan en nombre de una España plurilingüe deberían mostrar ese compromiso con el desarrollo de la pluralidad de lenguas oficiales que hay en el Estado español". Ha recordado que, como ciudadano vasco bilingüe, tiene derecho a ser atendido en las dos lenguas oficiales "en cualquier administración de mi país, sea la que depende del Gobierno vasco, de las diputaciones, de los municipios o del Gobierno del Estado" y "no sucede así".

En relación a la nueva EBAU planteada por el Gobierno central, Zupiria ha señalado que el consejero de Educación ha mostrado su preocupación por el anuncio del Gobierno sobre las nuevas pruebas de acceso a la Universidad.

Según ha subrayado, en "primer lugar, no se han cumplido las formas" porque "lo lógico" sería que, en una comunidad autónoma como Euskadi, que tiene la competencia plena sobre la materia de educación, "si hay que adoptar alguna instrucción o alguna directriz superior a nivel estatal, haya una conversación previa entre gobiernos para que el Gobierno vasco sepa cuáles son las intenciones del Ministerio de Educación y cuál es el planteamiento que va a llevar a una comisión en el que están todas las comunidades".

Por otra parte, tras señalar que les preocupa que se cuestione esa "competencia exclusiva", ha recordado que en Euskadi hay un pacto educativo "y, de repente no puede caer del cielo o encima una prueba de acceso a la universidad que no sea consecuente y que no tenga en cuenta estas decisiones que se están adoptando en Euskadi para el desarrollo del sistema educativo".

Además, ha indicado que Bildarratz denunció que la propuesta nace con "vocación de homogeneizar". "Y nosotros nos vamos a resistir a esa homogeneización porque vivimos una comunidad que tiene sus propios características que deben de ser la base de nuestro sistema educativo y también del acceso de nuestros jóvenes al sistema universitario", ha dicho.

A su juicio, es "difícilmente compatible" la voluntad que ayer mostró el Gobierno español en el acuerdo con el Gobierno de Cataluña para la no judicialización de la política y para la normalización del uso del catalán con que "el mismo día la ministra de Educación vaya una conferencia sectorial y, sin haber hablado y trabajado previamente una propuesta de la prueba de acceso a la universidad, se haga el planteamiento que se ha hecho y que hace abstracción de esa realidad plurinacional y pluricultural que existe en el Estado español".