El Gobierno ve "bien" la posibilidad de que Iglesias explique a Junqueras el pacto presupuestario

Publicado 16/10/2018 13:10:42 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha puesto peros este martes a la posibilidad de que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se reúna en la cárcel con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, para explicarle las bondades del pacto presupuestario que ha sellado con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Me parece bien, en principio, que todo el mundo pueda hablar con todo el mundo", ha dicho Calvo.

Así se ha pronunciado la 'número dos' del Gobierno cuando se le ha preguntado en el Congreso sobre la noticia publicada por 'La Razón' acerca de que Junqueras e Iglesias estarían preparando un encuentro para allanar el camino a la aprobación de las cuentas públicas, que necesitan el concurso de los independentistas para salir adelante. Esa eventual cita ha sido desmentida por el partido morado.

"No puedo decir nada de relaciones en las que no tengo arte ni parte, no sé cuál es la agenda de trabajo del señor Iglesias, no me puedo pronunciar", ha comentado Calvo si bien, a renglón seguido ha admitido que le "parece bien, en principio que todo el mundo pueda hablar con todo el mundo".

La vicepresidenta ha señalado que Junqueras está en prisión preventiva, por la causa del 'procés', pero tiene la posibilidad de "recibir y hablar con gente". "Eso forma parte de la libertad de los demás, puede recibir a su familia o a quien quiera", ha apostillado.

De su lado, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha declinado pronunciarse sobre la posibilidad de que Iglesias haga gestiones con Junqueras para atraer a ERC al acuerdo presupuestario alegando que desde Podemos ya han "desmentido" que se vaya a producir una cita entre ambos con ese objetivo.