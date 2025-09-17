Gobiernos central y vasco completan la transferencia del primer bloque de la Seguridad Social

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro en el Palacio de La Moncloa, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno vasco, María Ubarretxena, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Rey, han alcanzado un acuerdo este miércoles para el traspaso a Euskadi de las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo, completando así el primer bloque de la transferencia de la Seguridad Social.

Así lo han confirmado fuentes gubernamentales después del encuentro que ha mantenido la consejera vasca con el 'número dos' de Trabajo en Madrid, en el que han logrado pactar el traspaso de estas dos transferencias.

Y es que en el mes de julio, el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, acordaron el traspaso de algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas --tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento--, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar.

Sin embargo, no se llegó a completar el bloque por no conseguir el traspaso de la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotado el paro, algo que finalmente se ha desencallado en la reunión de este miércoles.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))