El GRACO de la Policía recupera en su primer año 15,5 millones del crimen organizado: "Es como se les hace más daño"

Bienes intervenidos por el Grupo de Recuperación de Activos del Crimen Organizado (GRACO) de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Recuperación de Activos del Crimen Organizado (GRACO) de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional ha conseguido recuperar en su primer año de actividad un total de 15,5 millones en 43 investigaciones contra diferentes organizaciones criminales asentadas en España.

"Es como se les hace más daño, ya que la mayoría de las organizaciones están acostumbradas a detenciones y continúan con sus operativas criminales si no se intervienen sus activos", ha señalado en una entrevista con Europa Press la jefa de este pionero grupo dedicado exclusivamente a la recuperación de activos procedentes de delitos criminales.

El listado de bienes que se consigue bloquear, evitando que queden en un "limbo", es profuso: desde inmuebles a vehículos o embarcaciones, pasando por todo tipo de productos financieros y también objetos como bolsos, zapatos, ropa o productos tecnológicos. "Se ha llegado a bloquear videoconsolas, televisores e incluso patinetes eléctricos en alguna ocasión", ha apuntado.

El GRACO nació en enero de 2025 para dar cumplimiento a directivas europeas e ir de la mano de las investigaciones operativas que desarrollan otras tantas unidades de policía judicial, originariamente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, pero también otras como la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) o la Unidad Central de Ciberdelincuencia.

ELEVAR LA CIFRA DEL 2% DE ACTIVOS RECUPERADOS

El GRACO parte de la base de la realidad que recoge los informes europeos que cifran en tan solo un 2% las ganancias recuperadas de las organizaciones criminales. "Es un problema europeo y también mundial", ha advertido la responsable policial de esta unidad especializada en el bloqueo de bienes en investigaciones en las que no se persigue específicamente el blanqueo de capitales.

En este sentido, actúa de manera paralela, pero complementaria, a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, así como con la Fiscalía Antidroga. "El objetivo es que todos esos bienes sean gestionados durante el procedimiento judicial, de ahí que se pida la encomienda a la ORGA, evitando que esos bienes queden en un limbo para que pasen al erario público y se pueda resarcir a las víctimas".

Uno de los principales bienes intervenidos, y que más problemas plantea desde el punto de vista policial, son las criptomonedas. Desde el GRACO ponen en valor un convenio reciente del Ministerio del Interior que, bajo control judicial, establece que sea una empresa de seguridad la que custodie estos monederos virtuales. "Supone un gran avance, también para tranquilidad nuestra", apuntan.

DE VALENCIA A TORRELAVEGA O TENERIFE

Este año y medio 'empotrados' en investigaciones ha permitido al GRACO atacar el patrimonio de organizaciones asentadas en diferentes puntos de la geografía españolas, como ocurrió en la operación 'Zarza' contra una organización de Valencia que coaccionó a más de 500 víctimas con la conocida como extorsión del sicario.

En la operación 'Río' se desplegaron en Torrelavega (Cantabria) contra una organización criminal polidelictiva dedicada al maltrato animal, extorsión, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y de armas. "Se les había detenido muchas veces, pero no tenían nada bloqueado y ahora ya sí, con un patrimonio intervenido de aproximadamente de un millón de euros", ha señalado la responsable del GRACO.

"Esto demuestra que el GRACO actúa tanto contra grandes organizaciones como contra grupos criminales implantados en municipios pequeños", ha subrayado.

Otras de las operaciones más significativas fue 'Brete', contra una organización dedicada a estafas del hijo en apuros centrada sobre todo en víctimas de edad avanzada, y 'Báltico', donde se bloqueó cinco millones de euros a una organización en el sur de Tenerife.

Desde el GRACO también analizan el papel que juegan los testaferros. "En nuestras investigaciones no detectamos testaferros excesivamente profesionalizados; cuando es blanqueo de capitales ya sí puede ser un perfil más profesional, pero en nuestras investigaciones, de momento, no", ha indicado la jefa del grupo.